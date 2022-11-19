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https://sputnikarabic.ae/20221119/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-بصواريخ-غراد-1070329793.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بصواريخ "غراد"
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بصواريخ "غراد"
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية بمركز التنسيق المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T14:37+0000
2022-11-19T14:37+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات المسلحة الأوكرانية
صواريخ غراد
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وقال المكتب عبر قناته في "تلغرام": "سجلنا قصفا من قبل القوات الأوكرانية عند الساعة 16:53 (بتوقيت موسكو) باتجاه حي كويبيشيف".وأفاد المكتب التمثيلي في وقت سابق، أنه في "الساعة 15:30 (بتوقيت موسكو)، تم إطلاق 8 صواريخ من طراز "غراد"، على كارلوفكا".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح هذه القوات، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
https://sputnikarabic.ae/20221112/القوات-الأوكرانية-تطلق-10-صواريخ-من-منظومات-غراد-على-دونيتسك-1070092704.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية, صواريخ غراد
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية, صواريخ غراد

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بصواريخ "غراد"

14:37 GMT 19.11.2022
© Sputnik . Igor Russakمنظومة الصواريخ الحارقة "غراد"
منظومة الصواريخ الحارقة غراد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© Sputnik . Igor Russak
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أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية بمركز التنسيق المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ من منظومات "غراد".
وقال المكتب عبر قناته في "تلغرام": "سجلنا قصفا من قبل القوات الأوكرانية عند الساعة 16:53 (بتوقيت موسكو) باتجاه حي كويبيشيف".
وأفاد المكتب التمثيلي في وقت سابق، أنه في "الساعة 15:30 (بتوقيت موسكو)، تم إطلاق 8 صواريخ من طراز "غراد"، على كارلوفكا".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ من منظومات "غراد" على دونيتسك
12 نوفمبر, 14:50 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح هذه القوات، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
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