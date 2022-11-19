https://sputnikarabic.ae/20221119/القوات-الروسية-تحيد-أكثر-من-120-جنديا-أوكرانيا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1070325978.html
القوات الروسية تحيد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحيد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا خلال العمليات الهجومية في جمهورية دونيتسك الشعبية. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T11:23+0000
2022-11-19T11:23+0000
2022-11-19T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخلال العمليات الهجومية، حيدت القوات الروسية أكثر من 120 جنديا أوكرانيا ودمرت دبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسبع سيارات".واستهدف الطيران الروسي وقوات الصواريخ والمدفعية خلال تنفيذ عمليات اليوم 9 نقاط مراقبة للقوات الأوكرانية ودمرت محطة رادار أمريكية الصنع من نوع "إن/تي بي كيو-50".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221119/مقاتلات-روسية-تحيد-60-جنديا-ومرتزقا-أوكرانيا-في-محور-كوبيانسك--1070325886.html
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روسيا
القوات الروسية تحيد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
11:23 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 12:03 GMT 19.11.2022) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا خلال العمليات الهجومية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخلال العمليات الهجومية، حيدت القوات الروسية أكثر من 120 جنديا أوكرانيا ودمرت دبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسبع سيارات".
واستهدف الطيران الروسي وقوات الصواريخ والمدفعية خلال تنفيذ عمليات اليوم 9 نقاط مراقبة للقوات الأوكرانية ودمرت محطة رادار أمريكية الصنع من نوع "إن/تي بي كيو-50".
وبحسب بيان الدفاع الروسية، استهدف سلاح الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية 9 نقاط تحكم في مناطق كيسلوفكا وإيفانوفكا وكراخمالني وبيريستوف ومقاطعة خاركوف وسيريبريانكا وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وفيسيلوي ونوفورايسك في مقاطعة خيرسون بالإضافة إلى 86 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار خلال النهار، والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 176 منطقة.
"في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير محطة رادار خاص للدفاع الجوي أمريكي الصنع من نوع (إن/تي بي كيو-50)".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.