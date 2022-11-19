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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221119/القوات-الروسية-تحيد-أكثر-من-120-جنديا-أوكرانيا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1070325978.html
القوات الروسية تحيد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحيد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا خلال العمليات الهجومية في جمهورية دونيتسك الشعبية. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T11:23+0000
2022-11-19T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخلال العمليات الهجومية، حيدت القوات الروسية أكثر من 120 جنديا أوكرانيا ودمرت دبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسبع سيارات".واستهدف الطيران الروسي وقوات الصواريخ والمدفعية خلال تنفيذ عمليات اليوم 9 نقاط مراقبة للقوات الأوكرانية ودمرت محطة رادار أمريكية الصنع من نوع "إن/تي بي كيو-50".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221119/مقاتلات-روسية-تحيد-60-جنديا-ومرتزقا-أوكرانيا-في-محور-كوبيانسك--1070325886.html
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روسيا

القوات الروسية تحيد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية

11:23 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 12:03 GMT 19.11.2022)
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دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا خلال العمليات الهجومية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخلال العمليات الهجومية، حيدت القوات الروسية أكثر من 120 جنديا أوكرانيا ودمرت دبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسبع سيارات".
واستهدف الطيران الروسي وقوات الصواريخ والمدفعية خلال تنفيذ عمليات اليوم 9 نقاط مراقبة للقوات الأوكرانية ودمرت محطة رادار أمريكية الصنع من نوع "إن/تي بي كيو-50".

وبحسب بيان الدفاع الروسية، استهدف سلاح الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية 9 نقاط تحكم في مناطق كيسلوفكا وإيفانوفكا وكراخمالني وبيريستوف ومقاطعة خاركوف وسيريبريانكا وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وفيسيلوي ونوفورايسك في مقاطعة خيرسون بالإضافة إلى 86 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار خلال النهار، والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 176 منطقة.

مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
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11:13 GMT

"في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير محطة رادار خاص للدفاع الجوي أمريكي الصنع من نوع (إن/تي بي كيو-50)".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:02 GMT
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