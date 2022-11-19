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https://sputnikarabic.ae/20221119/القوات-اليمنية-المشتركة-تعلن-إحباط-هجوم-جوي-لـ-أنصار-الله-في-الحديدة-1070346890.html
القوات اليمنية المشتركة تعلن إحباط هجوم جوي لـ "أنصار الله" في الحديدة
القوات اليمنية المشتركة تعلن إحباط هجوم جوي لـ "أنصار الله" في الحديدة
أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، إحباط هجوم لجماعة "أنصار الله"، بطائرة مُسيرة في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T21:10+0000
2022-11-19T21:10+0000
أنصار الله
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القاهرة- سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لـ "ألوية العمالقة الجنوبية" العاملة ضمن قوام القوات اليمنية المشتركة، عبر موقعها، بأن "دفاعاتها الجوية تعاملت مع طائرة مُسيرة للحوثيين تحمل مقذوف (إم كي) كانت تحلق في سماء قطاع سقَّم في جبهة حَّيْس [جنوب شرقي الحديدة]، وتمكنت من إسقاطها بنجاح قبل وصولها إلى هدفها".من جانبها، ذكرت جماعة "أنصار الله"، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطقة باسمها، أنها رصدت 49 خرقاً [في إشارة إلى التهدئة المعلنة من الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وضواحيها في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018] لقوات التحالف في الحديدة بينها تحليق طائرات تجسسية و4 خروقات بقصف مدفعي و37 خرقاً بأعيرة نارية.ويأتي التصعيد الميداني بعد أكثر من شهر ونصف على انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ نيسان/ أبريل الماضي، حتى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون الإعلان عن تجديدها.ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة في اليمن إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتوصلت الحكومة اليمنية و"أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات سلام استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر ديسمبر 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من المدينة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات على تفاصيله.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221001/أنصار-الله-تعلن-وصول-تفاهمات-تمديد-هدنة-الأمم-المتحدة-في-اليمن-إلى-طريق-مسدود-1068490644.html
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أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي

القوات اليمنية المشتركة تعلن إحباط هجوم جوي لـ "أنصار الله" في الحديدة

21:10 GMT 19.11.2022
© Sputnik . Alexei Danichevطائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© Sputnik . Alexei Danichev
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أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، إحباط هجوم لجماعة "أنصار الله"، بطائرة مُسيرة في محافظة الحديدة الساحلية (غرب) محور اتفاق السويد الذي توصل إليه الجانبان أواخر العام 2018.
القاهرة- سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لـ "ألوية العمالقة الجنوبية" العاملة ضمن قوام القوات اليمنية المشتركة، عبر موقعها، بأن "دفاعاتها الجوية تعاملت مع طائرة مُسيرة للحوثيين تحمل مقذوف (إم كي) كانت تحلق في سماء قطاع سقَّم في جبهة حَّيْس [جنوب شرقي الحديدة]، وتمكنت من إسقاطها بنجاح قبل وصولها إلى هدفها".
من جانبها، ذكرت جماعة "أنصار الله"، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطقة باسمها، أنها رصدت 49 خرقاً [في إشارة إلى التهدئة المعلنة من الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وضواحيها في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018] لقوات التحالف في الحديدة بينها تحليق طائرات تجسسية و4 خروقات بقصف مدفعي و37 خرقاً بأعيرة نارية.
ويأتي التصعيد الميداني بعد أكثر من شهر ونصف على انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ نيسان/ أبريل الماضي، حتى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون الإعلان عن تجديدها.
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
"أنصار الله" تعلن وصول تفاهمات تمديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن إلى طريق مسدود
1 أكتوبر, 19:59 GMT
ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة في اليمن إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتوصلت الحكومة اليمنية و"أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات سلام استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر ديسمبر 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من المدينة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات على تفاصيله.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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