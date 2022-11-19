https://sputnikarabic.ae/20221119/الكويت-التعسف-في-استخدام-الفيتو-نال-من-مصداقية-مجلس-الأمن-1070323998.html
الكويت: التعسف في استخدام الفيتو نال من مصداقية مجلس الأمن
الكويت: التعسف في استخدام الفيتو نال من مصداقية مجلس الأمن
استنكرت دولة الكويت ما وصفته بالتعسف في استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن مشيرة إلى أنه أسهم في النيل من مصداقية المجلس. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T09:54+0000
2022-11-19T09:54+0000
2022-11-19T09:54+0000
العالم العربي
الكويت
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ونقلت صحيفة "الوسط" الكويتية بيان الكويت الذي ألقاه السكرتير الأول فهد محمد حجي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الجمعة.ولفت البيان إلى أن هناك العديد من التحديات الخاصة بمسألة إصلاح مجلس الأمن أبرزها مسألة حق النقض "الفيتو" حيث ساهم التعسف أحيانا في استخدامه خلال السنوات الماضية في النيل من مصداقية المجلس.ودعت الكويت في بيانها إلى أن تأخذ أي زيادة قد تطرأ على مقاعد مجلس الأمن بعين الاعتبار إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول إلى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله، كما دعت إلى عدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.وجدد البيان الكويتي المطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس والمطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة، إذ أن المجموعة العربية تمثل أكثر من 400 مليون شخص وتضم في عضويتها 22 دولة بما يمثل قرابة ال 12% من العضوية العامة للأمم المتحدة.يضاف إلى ذلك أن جانبا كبيرا من أعمال المجلس وقضاياه تتعلق بالمنطقة العربية وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا.
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العالم العربي, الكويت
الكويت: التعسف في استخدام الفيتو نال من مصداقية مجلس الأمن
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استنكرت دولة الكويت ما وصفته بالتعسف في استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن مشيرة إلى أنه أسهم في النيل من مصداقية المجلس.
ونقلت صحيفة
"الوسط" الكويتية بيان الكويت الذي ألقاه السكرتير الأول فهد محمد حجي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الجمعة.
ولفت البيان إلى أن هناك العديد من التحديات الخاصة بمسألة إصلاح مجلس الأمن أبرزها مسألة حق النقض "الفيتو" حيث ساهم التعسف أحيانا في استخدامه خلال السنوات الماضية في النيل من مصداقية المجلس.
وأضاف البيان أن "استخدام الفيتو أدى في بعض الحالات إلى عجز المجلس عن القيام بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين"، معربا عن أسف الكويت من الغالبية العظمى من حالات استخدامه خاصة خلال العقود الثلاثة الماضية كانت تجاه قضايا تخص المنطقة العربية.
ودعت الكويت في بيانها إلى أن تأخذ أي زيادة قد تطرأ على مقاعد مجلس الأمن بعين الاعتبار إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول إلى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله، كما دعت إلى عدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وجدد البيان الكويتي المطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس والمطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة، إذ أن المجموعة العربية تمثل أكثر من 400 مليون شخص وتضم في عضويتها 22 دولة بما يمثل قرابة ال 12% من العضوية العامة للأمم المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن جانبا كبيرا من أعمال المجلس وقضاياه تتعلق بالمنطقة العربية وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا.