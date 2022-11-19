https://sputnikarabic.ae/20221119/انطلاق-النسخة-الـ18-من-مؤتمر-حوار-المنامة-1070320613.html

انطلاق النسخة الـ18 من مؤتمر حوار المنامة

انطلاق النسخة الـ18 من مؤتمر حوار المنامة

تنطلق، اليوم السبت، في العاصمة البحرينية 4 جلسات عامة في مؤتمر "حوار المنامة" الـ18، قمة الأمن الإقليمي. 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T06:41+0000

2022-11-19T06:41+0000

2022-11-19T06:41+0000

البحرين

العالم العربي

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وقالت صحيفة "الوطن" البحرينية إنه من المنتظر أن يتحدث في الجلسات 13 متحدثا رفيعي المستوى، أبرزهم، وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح، ونائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، ونائب وزير الدفاع للعلاقات الدولية بوزارة الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، اللواء محمد صلاح الدين حسن، وغيرهم.وتحمل أولى الجلسات العامة للقمة الأمنية عنوان "المتغيرات الجيوسياسية للطاقة"، ويتحدث فيها، كل من، وزير خارجية الكويت، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ووزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، ونائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية وليد الخريجي.ومن المنتظر أن تختتم الجلسات العامة لليوم الأول من "حوار المنامة"، بالجلسة الرابعة التي ستناقش "مبادرات الشرق الأوسط لحل النزاعات الإقليمية"، ويتحدث فيها، كل من، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في العراق، فؤاد حسين، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، ووزيرة خارجية النرويج، أنيكين هويتفليدت.يأتي ذلك بعدما انطلقت مساء أمس الجمعة فعاليات مؤتمر "حوار المنامة"، قمة الأمن الإقليمي في نسختها الثامنة عشر، بكلمة ترحيبية لناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، وأعقبها كلمة للمدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، جون تشيبمان، فيما ألقت الكلمة الرئيسة في حفل الافتتاح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.يشار إلى أن اليوم الختامي سيشهد، غدا الأحد، عقد 3 جلسات، حيث يتحدث فيها 10 متحدثين، وتناقش الجلسات، أمن نقاط الاختناق البحرية العالمية، والشراكات الجديدة في مجال الأمن في الشرق الأوسط، وسياسات الشرق الأوسط في السياق العالمي.

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