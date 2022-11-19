https://sputnikarabic.ae/20221119/انفجار-خط-أنابيب-غاز-في-مقاطعة-لينينغراد-الروسية-1070328510.html
انفجار خط أنابيب غاز في مقاطعة لينينغراد الروسية
انفجار خط أنابيب غاز في مقاطعة لينينغراد الروسية
أعلن حاكم مقاطعة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، عن دوي انفجار في إحدى خطوط أنابيب الغاز، ما أدى إلى نشوب حريق ضخم في المنطقة. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T13:31+0000
2022-11-19T13:31+0000
2022-11-19T13:37+0000
روسيا
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وكتب دروزدينكو عبر قناته على منصة "تلغرام": "رجال الإطفاء يعملون على إطفاء الحريق الكبير الذي سببه انفجار في خط أنابيب غاز بين برنغاردوفكا وكوفاليفو".وأضاف قائلا: "لا يوجد تهديد للسكان والنيران تم احتواؤها في منطقة بعيدة عن المنازل السكنية".وتابع دروزدينكو بالقول إنه يتم العمل على تحديد أسباب الانفجار.
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روسيا
انفجار خط أنابيب غاز في مقاطعة لينينغراد الروسية
13:31 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 13:37 GMT 19.11.2022) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، عن دوي انفجار في إحدى خطوط أنابيب الغاز، ما أدى إلى نشوب حريق ضخم في المنطقة.
وكتب دروزدينكو عبر قناته على منصة "تلغرام": "رجال الإطفاء يعملون على إطفاء الحريق الكبير الذي سببه انفجار في خط أنابيب غاز بين برنغاردوفكا وكوفاليفو".
وأضاف قائلا: "لا يوجد تهديد للسكان والنيران تم احتواؤها في منطقة بعيدة عن المنازل السكنية".
وتابع دروزدينكو بالقول إنه يتم العمل على تحديد أسباب الانفجار.