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انفجار خط أنابيب غاز في مقاطعة لينينغراد الروسية
انفجار خط أنابيب غاز في مقاطعة لينينغراد الروسية
أعلن حاكم مقاطعة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، عن دوي انفجار في إحدى خطوط أنابيب الغاز، ما أدى إلى نشوب حريق ضخم في المنطقة. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وكتب دروزدينكو عبر قناته على منصة "تلغرام": "رجال الإطفاء يعملون على إطفاء الحريق الكبير الذي سببه انفجار في خط أنابيب غاز بين برنغاردوفكا وكوفاليفو".وأضاف قائلا: "لا يوجد تهديد للسكان والنيران تم احتواؤها في منطقة بعيدة عن المنازل السكنية".وتابع دروزدينكو بالقول إنه يتم العمل على تحديد أسباب الانفجار.
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انفجار خط أنابيب غاز في مقاطعة لينينغراد الروسية

13:31 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 13:37 GMT 19.11.2022)
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOVأنابيب غاز طبيعي
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOV
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أعلن حاكم مقاطعة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، عن دوي انفجار في إحدى خطوط أنابيب الغاز، ما أدى إلى نشوب حريق ضخم في المنطقة.
وكتب دروزدينكو عبر قناته على منصة "تلغرام": "رجال الإطفاء يعملون على إطفاء الحريق الكبير الذي سببه انفجار في خط أنابيب غاز بين برنغاردوفكا وكوفاليفو".
وأضاف قائلا: "لا يوجد تهديد للسكان والنيران تم احتواؤها في منطقة بعيدة عن المنازل السكنية".
وتابع دروزدينكو بالقول إنه يتم العمل على تحديد أسباب الانفجار.
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