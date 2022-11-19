https://sputnikarabic.ae/20221119/بوسائل-مختلفة-تقليل-الانبعاثات-الكربونية-إلى-النصف-خلال-كأس-العالم-قطر-2022-1070347149.html
بوسائل مختلفة... تقليل الانبعاثات الكربونية إلى النصف خلال كأس العالم قطر 2022
بوسائل مختلفة... تقليل الانبعاثات الكربونية إلى النصف خلال كأس العالم قطر 2022
تبذل قطر جهودا كبيرة لتنظيم أول نسخة محايدة الكربون من كأس العالم، وتعتمد في ذلك على التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة خلال مونديال قطر 2022، الذي ينطلق... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T21:31+0000
2022-11-19T21:31+0000
2022-11-19T21:32+0000
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وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن محطة "الخرسعة" للطاقة الشمسية ستساهم في الحد من البصمة الكربونية بما يعادل 50 في المئة من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استضافة البطولة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم السبت.ولفتت الوكالة إلى أن المحطة، التي تم افتتاحها الشهر الماضي، مقامة على مساحة 10 كيلومترات مربعة وأن طاقتها تقدر بـ 800 ميغاواط.وتشمل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن البطولة وسائل لا يمكن استبدالها في الوقت الحالي مثل رحلات الطيران التي تستخدم الوقود الأحفوري، لكن استخدام مصادر الطاقة النظيفة في أمور أخرى كثيرة يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بصورة كبيرة.وتنطلق بطولة كأس العالم قطر 2022، غدا الأحد، ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح مونديال قطر 2022 في استاد البيت بمدينة الخور، على بعد 35 كلم شمال وسط الدوحة، حسبما ذكر موقع "قطر 2022".
https://sputnikarabic.ae/20221119/إنفانتينو-مشجعو-كأس-العالم-يمكنهم-البقاء-على-قيد-الحياة-دون-بيرة-فيديو-1070323838.html
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رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
بوسائل مختلفة... تقليل الانبعاثات الكربونية إلى النصف خلال كأس العالم قطر 2022
21:31 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 21:32 GMT 19.11.2022) تابعنا عبر
تبذل قطر جهودا كبيرة لتنظيم أول نسخة محايدة الكربون من كأس العالم، وتعتمد في ذلك على التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة خلال مونديال قطر 2022، الذي ينطلق غدا.
وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن محطة "الخرسعة" للطاقة الشمسية ستساهم في الحد من البصمة الكربونية بما يعادل 50 في المئة من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استضافة البطولة
، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم السبت.
ولفتت الوكالة إلى أن المحطة، التي تم افتتاحها الشهر الماضي، مقامة على مساحة 10 كيلومترات مربعة وأن طاقتها تقدر بـ 800 ميغاواط.
وتشمل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن البطولة وسائل لا يمكن استبدالها في الوقت الحالي مثل رحلات الطيران التي تستخدم الوقود الأحفوري، لكن استخدام مصادر الطاقة النظيفة في أمور أخرى كثيرة يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بصورة كبيرة.
وتنطلق بطولة كأس العالم
قطر 2022، غدا الأحد، ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح مونديال قطر 2022
في استاد البيت بمدينة الخور، على بعد 35 كلم شمال وسط الدوحة، حسبما ذكر موقع "قطر 2022".