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https://sputnikarabic.ae/20221119/بيلوسوف-كلمة-الولايات-المتحدة-خلال-قمة-أبيك-لم-تذكر-روسيا-أو-تهاجمها-1070322732.html
بيلوسوف: كلمة الولايات المتحدة خلال قمة "أبيك" لم تذكر روسيا أو تهاجمها
بيلوسوف: كلمة الولايات المتحدة خلال قمة "أبيك" لم تذكر روسيا أو تهاجمها
أعلن رئيس الوفد الروسي في قمة "أبيك"، أندريه بيلوسوف، أن كلمة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، لم تحمل أي هجوم ضد روسيا. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T08:44+0000
2022-11-19T08:44+0000
العالم
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وقال بيلوسوف "الملفت للانتباه إلى حقيقة أن خطاب نائبة رئيس الولايات المتحدة لم تأت بذكر روسيا أو حتى مهاجمتها، حيث اقتصرت كلمتها على دعوات عامة والأولويات الرئيسية لبلدها".وأضاف بيلوسوف بالقول: "من بين أولويات الولايات المتحدة النمو الشامل وإزالة الكربون ومكافحة مظاهر أزمة المناخ وقضايا المساواة بين الجنسين ودعم الشركات الصغيرة وتطوير الأولويات التي تم تحديدها في القمة الحالية".واختتم قائلاً: "لا يمكن سوى الترحيب بهذه العناوين، لكنني أعتقد أن جدول الأعمال هذا سيتم تعديله بشكل موضوعي مع تطور ظاهرة الأزمة التي تحدثت عنها مؤخرًا فيما يتعلق بأوكرانيا أعتقد أن هذه علامة جيدة".
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بيلوسوف: كلمة الولايات المتحدة خلال قمة "أبيك" لم تذكر روسيا أو تهاجمها

08:44 GMT 19.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورقمة أبيك
قمة أبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن رئيس الوفد الروسي في قمة "أبيك"، أندريه بيلوسوف، أن كلمة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، لم تحمل أي هجوم ضد روسيا.
وقال بيلوسوف "الملفت للانتباه إلى حقيقة أن خطاب نائبة رئيس الولايات المتحدة لم تأت بذكر روسيا أو حتى مهاجمتها، حيث اقتصرت كلمتها على دعوات عامة والأولويات الرئيسية لبلدها".
وأضاف بيلوسوف بالقول: "من بين أولويات الولايات المتحدة النمو الشامل وإزالة الكربون ومكافحة مظاهر أزمة المناخ وقضايا المساواة بين الجنسين ودعم الشركات الصغيرة وتطوير الأولويات التي تم تحديدها في القمة الحالية".
واختتم قائلاً: "لا يمكن سوى الترحيب بهذه العناوين، لكنني أعتقد أن جدول الأعمال هذا سيتم تعديله بشكل موضوعي مع تطور ظاهرة الأزمة التي تحدثت عنها مؤخرًا فيما يتعلق بأوكرانيا أعتقد أن هذه علامة جيدة".
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