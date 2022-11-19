https://sputnikarabic.ae/20221119/بي-إن-سبورت-القطرية-تعلن-بث-22-مباراة-من-بطولة-كأس-العالم-2022-مجانا-1070326261.html
"بي إن سبورت" القطرية تعلن بث 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022 مجانا
"بي إن سبورت" القطرية تعلن بث 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022 مجانا
قالت مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، إنها ستبث 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، مجانا للمشاهدين. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T11:37+0000
2022-11-19T11:37+0000
2022-11-19T11:37+0000
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1070140352_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bef6295c43f0195c6da1927b86f5c59.jpg
وأوضحت في بيان رسمي، اليوم السبت، أن قرار بث 22 مباراة مجانا من 64 مباراة يأتي بمناسبة الاحتفال بأول نسخة من المونديال يستضيفها العالم العربي.وأشارت إلى أن أول مباراة مجانية ستقوم ببثها هي المباراة الافتتاحية، التي تجمع بين منتخب الدولة المضيفة للبطولة قطر ومنتخب الإكوادور، والمقامة غدا الأحد، الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وشبكة "بي إن سبورت" القطرية هي الحاصلة على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتستمر بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وهي الأولى التي يستضيفها الشرق الأوسط ودولة عربية، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221119/رئيس-فيفا-قطر-لا-تحتاج-إلى-نصائح-أو-تدخلات-بشأن-حقوق-العمال-وعلى-أوروبا-أن-توقف-الانتقاد-1070323445.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1070140352_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0febe66741114a563e1aaa0a8db50141.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, بطولة كأس العالم 2022, مجتمع
رياضة, بطولة كأس العالم 2022, مجتمع
"بي إن سبورت" القطرية تعلن بث 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022 مجانا
تابعنا عبر
قالت مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، إنها ستبث 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، مجانا للمشاهدين.
وأوضحت في بيان
رسمي، اليوم السبت، أن قرار بث 22 مباراة مجانا من 64 مباراة يأتي بمناسبة الاحتفال بأول نسخة من المونديال يستضيفها العالم العربي.
وأشارت إلى أن أول مباراة مجانية ستقوم ببثها هي المباراة الافتتاحية، التي تجمع بين منتخب الدولة المضيفة للبطولة قطر ومنتخب الإكوادور، والمقامة غدا الأحد، الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وشبكة "بي إن سبورت" القطرية هي الحاصلة على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتستمر بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وهي الأولى التي يستضيفها الشرق الأوسط ودولة عربية، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.