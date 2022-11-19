https://sputnikarabic.ae/20221119/بي-إن-سبورت-القطرية-تعلن-بث-22-مباراة-من-بطولة-كأس-العالم-2022-مجانا-1070326261.html

‏"بي إن سبورت" القطرية تعلن بث 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022 مجانا

‏"بي إن سبورت" القطرية تعلن بث 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022 مجانا

قالت مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، إنها ستبث 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022، ‏المقامة في قطر، مجانا للمشاهدين.‏ 19.11.2022, سبوتنيك عربي

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رياضة

بطولة كأس العالم 2022

مجتمع

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وأوضحت في بيان رسمي، اليوم السبت، أن قرار بث 22 مباراة مجانا من 64 مباراة يأتي بمناسبة الاحتفال بأول نسخة من المونديال يستضيفها العالم العربي.وأشارت إلى أن أول مباراة مجانية ستقوم ببثها هي المباراة الافتتاحية، التي تجمع بين منتخب الدولة المضيفة للبطولة قطر ومنتخب الإكوادور، والمقامة غدا الأحد، الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وشبكة "بي إن سبورت" القطرية هي الحاصلة على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتستمر بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وهي الأولى التي يستضيفها الشرق الأوسط ودولة عربية، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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الأخبار

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رياضة, بطولة كأس العالم 2022, مجتمع