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https://sputnikarabic.ae/20221119/بي-إن-سبورت-القطرية-تعلن-بث-22-مباراة-من-بطولة-كأس-العالم-2022-مجانا-1070326261.html
‏"بي إن سبورت" القطرية تعلن بث 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022 مجانا
‏"بي إن سبورت" القطرية تعلن بث 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022 مجانا
قالت مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، إنها ستبث 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022، ‏المقامة في قطر، مجانا للمشاهدين.‏ 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T11:37+0000
2022-11-19T11:37+0000
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
مجتمع
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وأوضحت في بيان رسمي، اليوم السبت، أن قرار بث 22 مباراة مجانا من 64 مباراة يأتي بمناسبة الاحتفال بأول نسخة من المونديال يستضيفها العالم العربي.وأشارت إلى أن أول مباراة مجانية ستقوم ببثها هي المباراة الافتتاحية، التي تجمع بين منتخب الدولة المضيفة للبطولة قطر ومنتخب الإكوادور، والمقامة غدا الأحد، الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وشبكة "بي إن سبورت" القطرية هي الحاصلة على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتستمر بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وهي الأولى التي يستضيفها الشرق الأوسط ودولة عربية، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221119/رئيس-فيفا-قطر-لا-تحتاج-إلى-نصائح-أو-تدخلات-بشأن-حقوق-العمال-وعلى-أوروبا-أن-توقف-الانتقاد-1070323445.html
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رياضة, بطولة كأس العالم 2022, مجتمع
رياضة, بطولة كأس العالم 2022, مجتمع

‏"بي إن سبورت" القطرية تعلن بث 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022 مجانا

11:37 GMT 19.11.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevرجال يمشون أمام نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكرة القدم خارج استاد أحمد بن علي في الريان في 12 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
رجال يمشون أمام نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكرة القدم خارج استاد أحمد بن علي في الريان في 12 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
رجال يمشون أمام نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكرة القدم خارج استاد أحمد بن علي في الريان في 12 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
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قالت مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، إنها ستبث 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022، ‏المقامة في قطر، مجانا للمشاهدين.‏
وأوضحت في بيان رسمي، اليوم السبت، أن قرار بث 22 مباراة مجانا من 64 مباراة يأتي بمناسبة الاحتفال بأول نسخة من المونديال يستضيفها العالم العربي.
وأشارت إلى أن أول مباراة مجانية ستقوم ببثها هي المباراة الافتتاحية، التي تجمع بين منتخب الدولة المضيفة للبطولة قطر ومنتخب الإكوادور، والمقامة غدا الأحد، الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جياني إنفانتينو، يعقد مؤتمرا صحفيا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، الدوحة، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
رئيس "فيفا": قطر لا تحتاج إلى نصائح أو تدخلات بشأن حقوق العمال وعلى أوروبا أن توقف الانتقاد
09:36 GMT
وشبكة "بي إن سبورت" القطرية هي الحاصلة على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتستمر بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وهي الأولى التي يستضيفها الشرق الأوسط ودولة عربية، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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