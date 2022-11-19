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https://sputnikarabic.ae/20221119/تبون-يصل-قطر-للمشاركة-في-حفل-افتتاح-كأس-العالم-2022-ونائب-الأمير-في-مقدمة-مستقبليه-1070344598.html
تبون يصل إلى قطر للمشاركة في حفل افتتاح كأس العالم 2022 ونائب الأمير في مقدمة مستقبليه
تبون يصل إلى قطر للمشاركة في حفل افتتاح كأس العالم 2022 ونائب الأمير في مقدمة مستقبليه
وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى قطر، اليوم السبت، للمشاركة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022، وكان عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير البلاد في... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T20:41+0000
2022-11-19T20:41+0000
رياضة
مجتمع
قطر
أخبار قطر اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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وتوجه تبون إلى الدوحة للمشاركة في حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 بدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج".ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح مونديال قطر 2022 في ستاد البيت بمدينة الخور، على بعد 35 كلم شمال وسط الدوحة، حسبما ذكر موقع "قطر 2022".ويتسع استاد "البيت" إلى 60 ألف متفرج ومن المقرر أن يستضيف المباراة الافتتاحية بين المنتخب القطري ومنتخب الإكوادور.وتنطلق بطولة كأس العالم قطر 2022، غدا الأحد، ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221119/إنفانتينو-مشجعو-كأس-العالم-يمكنهم-البقاء-على-قيد-الحياة-دون-بيرة-فيديو-1070323838.html
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رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022

تبون يصل إلى قطر للمشاركة في حفل افتتاح كأس العالم 2022 ونائب الأمير في مقدمة مستقبليه

20:41 GMT 19.11.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyاستاد البيت
استاد البيت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى قطر، اليوم السبت، للمشاركة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022، وكان عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير البلاد في مقدمة مستقبليه.
وتوجه تبون إلى الدوحة للمشاركة في حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 بدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج".
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10:00 GMT
ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح مونديال قطر 2022 في ستاد البيت بمدينة الخور، على بعد 35 كلم شمال وسط الدوحة، حسبما ذكر موقع "قطر 2022".
ويتسع استاد "البيت" إلى 60 ألف متفرج ومن المقرر أن يستضيف المباراة الافتتاحية بين المنتخب القطري ومنتخب الإكوادور.
وتنطلق بطولة كأس العالم قطر 2022، غدا الأحد، ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
© Sputnikالمنتخبات المتأهلة لكأس العالم "قطر 2022"
المنتخبات المتأهلة لكأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
المنتخبات المتأهلة لكأس العالم "قطر 2022"
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