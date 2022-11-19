تبون يصل إلى قطر للمشاركة في حفل افتتاح كأس العالم 2022 ونائب الأمير في مقدمة مستقبليه
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyاستاد البيت
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى قطر، اليوم السبت، للمشاركة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022، وكان عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير البلاد في مقدمة مستقبليه.
وتوجه تبون إلى الدوحة للمشاركة في حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 بدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج".
ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح مونديال قطر 2022 في ستاد البيت بمدينة الخور، على بعد 35 كلم شمال وسط الدوحة، حسبما ذكر موقع "قطر 2022".
#كأس_العالم_قطر_2022— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 19, 2022
سمو نائب الأمير خلال استقباله الرئيس الجزائري لدى وصوله إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 #قنا
#قطر2022 #الجزائر#Qatar2022 #FIFAWorldCuphttps://t.co/hKuotMcbyX pic.twitter.com/p7yK2piLXo
ويتسع استاد "البيت" إلى 60 ألف متفرج ومن المقرر أن يستضيف المباراة الافتتاحية بين المنتخب القطري ومنتخب الإكوادور.
وتنطلق بطولة كأس العالم قطر 2022، غدا الأحد، ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
© Sputnikالمنتخبات المتأهلة لكأس العالم "قطر 2022"
المنتخبات المتأهلة لكأس العالم "قطر 2022"
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