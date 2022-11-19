https://sputnikarabic.ae/20221119/تحذيرات-إسرائيلية-من-انهيار-السلطة-الفلسطينية-ومطالبات-للحكومة-الجديدة-بالنظر-في-التعامل-مع-الضفة-1070331733.html
تحذيرات إسرائيلية من انهيار السلطة الفلسطينية ومطالبات للحكومة الجديدة بالنظر في التعامل مع الضفة
تحذيرات إسرائيلية من انهيار السلطة الفلسطينية ومطالبات للحكومة الجديدة بالنظر في التعامل مع الضفة
حذر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، رونين بار، رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، من خطر انهيار السلطة الفلسطينية. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T15:16+0000
2022-11-19T15:16+0000
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تحذيرات إسرائيلية من خطر انهيار السلطة الفلسطينية ومطالبات للحكومة الجديدة بإعادة النظر في التعامل مع الوضع بالضفة
تحذيرات إسرائيلية من خطر انهيار السلطة الفلسطينية ومطالبات للحكومة الجديدة بإعادة النظر في التعامل مع الوضع بالضفة
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما الأسبوع الماضي، فقد حذر بار نتنياهو من خطر انهيار السلطة الفلسطينية والمزيد من التدهور في الوضع الأمني في الضفة الغربية.وأضاف أنه سيتعين على الحكومة الجديدة، التي ستضم عناصر يمينية متطرفة، صياغة سياسة للتعامل مع الوضع الأمني في الضفة الغربية وتحديد شكل العلاقة مع السلطة الفلسطينية.وتابع حديثه أن عضوا الكنيست إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذان من المتوقع أن يكونا عضوين رفيعي المستوى في الكابينت، يؤيدان زيادة نطاق أنشطة الجيش في الضفة الغربية، وتغيير تعليمات إطلاق النار واتخاذ إجراءات تقوض السلطة الفلسطينية".في هذا السياق، قال الخبير بالشئون الإسرائيلية، أشرف العجرمي: وذكر أن "انهيار الأوضاع الأمنية في مناطق السلطة الفلسطينية سيلقي عبئاً ثقيلاً على إسرائيل قد لا تتحمله في السنوات القادمة".وأضاف أن دلالة توقيت هذه التحذيرات مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة ووضع وزير أمن أو دفاع جديد خصوصاً في ظل مطالبات دينية وزعيمها "سموتريتش" بأن يتولى منصب وزارة الدفاع.وقال الخبير بالشئون الإسرائيلية الفلسطينية، أحمد رفيق عوض، إن التحذيرات الإسرائيلية جاءت لعدة أسباب أولها وجود شركاء لنتنياهو قد يدعون الحكومة إلى حل السلطة الفلسطينية وإلى ضم الضفة الغربية وإعادة الإدارة المدنية والعسكرية لحكم الفلسطينيين في الضفة الغربية.وأوضح أن هناك خلاف علني بين أحزاب فاشية إسرائيلية وبين الشاباك، لذلك تعتقد المنظومة الأمنية الإسرائيلية بأن بقاء السلطة الفلسطينية هو لصالح الوضع القائم.من جهته، قال المحلل السياسي الفلسطيني طلال العوكل، إن التقرير العبري يشير إلى أن مصلحة إسرائيل أن تبقى السلطة الفلسطينية وأن تكون قادرة على ضبطها لأن ذلك يشكل مصلحة لإسرائيل.وأضاف: "إشارة رئيس الشاباك تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بمعنى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة قد تدفع الأمور باتجاه تجريف ما يتعلق باتفاقية أوسلو وبقايا الاتفاق وأهم شاهد فيها هو السلطة الفلسطينية".
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ملفات ساخنة, راديو, аудио
تحذيرات إسرائيلية من انهيار السلطة الفلسطينية ومطالبات للحكومة الجديدة بالنظر في التعامل مع الضفة
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حذر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، رونين بار، رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، من خطر انهيار السلطة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما الأسبوع الماضي، فقد حذر بار نتنياهو من خطر انهيار السلطة الفلسطينية والمزيد من التدهور في الوضع الأمني في الضفة الغربية.
وأضاف أنه سيتعين على الحكومة الجديدة، التي ستضم عناصر يمينية متطرفة، صياغة سياسة للتعامل مع الوضع الأمني في الضفة الغربية وتحديد شكل العلاقة مع السلطة الفلسطينية.وتابع حديثه أن عضوا الكنيست إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذان من المتوقع أن يكونا عضوين رفيعي المستوى في الكابينت، يؤيدان زيادة نطاق أنشطة الجيش في الضفة الغربية، وتغيير تعليمات إطلاق النار واتخاذ إجراءات تقوض السلطة الفلسطينية".
في هذا السياق، قال الخبير بالشئون الإسرائيلية، أشرف العجرمي:
إن هذه تحذيرات رئيس الشاباك لنتنياهو جاءت في سياق اعتقاد إسرائيل والجهات الأمنية والاستراتيجية في إسرائيل بأن انهيار السلطة سيؤدي لتدهور الوضع الأمني بصورة خطيرة جداً، حيث تعاني إسرائيل من أوضاع أمنية لا تستطيع السيطرة عليها بشكلٍ كامل، واستمرار العمليات الفلسطينية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تثقل على إسرائيل وتدفعها إلى ضخ أعداد كبيرة من قواتها داخل هذه المناطق.
وذكر أن "انهيار الأوضاع الأمنية في مناطق السلطة الفلسطينية سيلقي عبئاً ثقيلاً على إسرائيل قد لا تتحمله في السنوات القادمة".
وأضاف أن دلالة توقيت هذه التحذيرات مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة ووضع وزير أمن أو دفاع جديد خصوصاً في ظل مطالبات دينية وزعيمها "سموتريتش" بأن يتولى منصب وزارة الدفاع.
وقال الخبير بالشئون الإسرائيلية الفلسطينية، أحمد رفيق عوض، إن التحذيرات الإسرائيلية جاءت لعدة أسباب أولها وجود شركاء لنتنياهو قد يدعون الحكومة إلى حل السلطة الفلسطينية وإلى ضم الضفة الغربية وإعادة الإدارة المدنية والعسكرية لحكم الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأوضح أن هناك خلاف علني بين أحزاب فاشية إسرائيلية وبين الشاباك، لذلك تعتقد المنظومة الأمنية الإسرائيلية بأن بقاء السلطة الفلسطينية هو لصالح الوضع القائم.
من جهته، قال المحلل السياسي الفلسطيني طلال العوكل، إن التقرير العبري يشير إلى أن مصلحة إسرائيل
أن تبقى السلطة الفلسطينية وأن تكون قادرة على ضبطها لأن ذلك يشكل مصلحة لإسرائيل.
وأضاف: "إشارة رئيس الشاباك تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بمعنى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة قد تدفع الأمور باتجاه تجريف ما يتعلق باتفاقية أوسلو وبقايا الاتفاق وأهم شاهد فيها هو السلطة الفلسطينية".