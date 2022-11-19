https://sputnikarabic.ae/20221119/تحذيرات-إسرائيلية-من-انهيار-السلطة-الفلسطينية-ومطالبات-للحكومة-الجديدة-بالنظر-في-التعامل-مع-الضفة-1070331733.html

تحذيرات إسرائيلية من انهيار السلطة الفلسطينية ومطالبات للحكومة الجديدة بالنظر في التعامل مع الضفة

تحذيرات إسرائيلية من انهيار السلطة الفلسطينية ومطالبات للحكومة الجديدة بالنظر في التعامل مع الضفة

حذر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، رونين بار، رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، من خطر انهيار السلطة الفلسطينية. 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T15:16+0000

2022-11-19T15:16+0000

2022-11-19T15:16+0000

ملفات ساخنة

راديو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1070331374_22:0:1266:700_1920x0_80_0_0_829a8a08edc195ca1f7cc33e86ba7a1e.png

تحذيرات إسرائيلية من خطر انهيار السلطة الفلسطينية ومطالبات للحكومة الجديدة بإعادة النظر في التعامل مع الوضع بالضفة تحذيرات إسرائيلية من خطر انهيار السلطة الفلسطينية ومطالبات للحكومة الجديدة بإعادة النظر في التعامل مع الوضع بالضفة

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما الأسبوع الماضي، فقد حذر بار نتنياهو من خطر انهيار السلطة الفلسطينية والمزيد من التدهور في الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية.وأضاف أنه سيتعين على الحكومة الجديدة، التي ستضم عناصر يمينية متطرفة، صياغة سياسة للتعامل مع الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية وتحديد شكل العلاقة مع السلطة الفلسطينية.وتابع حديثه أن عضوا الكنيست إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذان من المتوقع أن يكونا عضوين رفيعي المستوى في الكابينت، يؤيدان زيادة نطاق أنشطة الجيش في الضفة الغربية، وتغيير تعليمات إطلاق النار واتخاذ إجراءات تقوض السلطة الفلسطينية".في هذا السياق، قال الخبير بالشئون الإسرائيلية، أشرف العجرمي: وذكر أن "انهيار الأوضاع الأمنية في مناطق السلطة الفلسطينية سيلقي عبئاً ثقيلاً على إسرائيل قد لا تتحمله في السنوات القادمة".وأضاف أن دلالة توقيت هذه التحذيرات مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة ووضع وزير أمن أو دفاع جديد خصوصاً في ظل مطالبات دينية وزعيمها "سموتريتش" بأن يتولى منصب وزارة الدفاع.وقال الخبير بالشئون الإسرائيلية الفلسطينية، أحمد رفيق عوض، إن التحذيرات الإسرائيلية جاءت لعدة أسباب أولها وجود شركاء لنتنياهو قد يدعون الحكومة إلى حل السلطة الفلسطينية وإلى ضم الضفة الغربية وإعادة الإدارة المدنية والعسكرية لحكم الفلسطينيين في الضفة الغربية.وأوضح أن هناك خلاف علني بين أحزاب فاشية إسرائيلية وبين الشاباك، لذلك تعتقد المنظومة الأمنية الإسرائيلية بأن بقاء السلطة الفلسطينية هو لصالح الوضع القائم.من جهته، قال المحلل السياسي الفلسطيني طلال العوكل، إن التقرير العبري يشير إلى أن مصلحة إسرائيل أن تبقى السلطة الفلسطينية وأن تكون قادرة على ضبطها لأن ذلك يشكل مصلحة لإسرائيل.وأضاف: "إشارة رئيس الشاباك تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بمعنى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة قد تدفع الأمور باتجاه تجريف ما يتعلق باتفاقية أوسلو وبقايا الاتفاق وأهم شاهد فيها هو السلطة الفلسطينية".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ملفات ساخنة, راديو, аудио