https://sputnikarabic.ae/20221119/خامنئي-ازدهار-إيران-يجهض-المنطق-الليبرالي-للديمقراطية-لدى-الغرب-1070326535.html
خامنئي: ازدهار إيران يجهض المنطق الليبرالي للديمقراطية لدى الغرب
خامنئي: ازدهار إيران يجهض المنطق الليبرالي للديمقراطية لدى الغرب
صرح قائد الثورة الإيرانية، آية الله علي الخامنئي، بأن ازدهار وتطور بلاده "يجهض المنطق الليبرالي للديمقراطية في العالم الغربي وأن الغرب لا يتحمل هذا التقدم... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T11:58+0000
2022-11-19T11:58+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن خامنئي كلمته خلال استقباله حشدا من أهالي أصفهان، استنكر خلالها ما وصفه بـ"منطق الليبرالي الديمقراطي الذي أدى إلى نهب العالم على مدى أكثر من قرنين بذريعة تحقيق الحرية والديمقراطية حيث أصبحت أوروبا التي كانت تعاني من الفقر غنية على حساب معاناة العديد من الدول الثرية مثل الهند والصين".وأشاد خامنئي ببلاده التي رفضت المنطق الليبرالي للديمقراطية ومنحت الناس هوية حقيقية والوعي والاقتدار وصمدت أمام الديمقراطية الليبرالية.وفي وقت سابق، علقت وزارة الخارجية الإيرانية على وقوع أعمال إرهابية في 3 مدن وهي إيذه وأصفهان ومشهد، خلال الأسبوع الماضي.ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن بيانا أكدت فيه الخارجية الإيرانية أن "الصمت المتعمد من قبل مروجي العنف وأعمال الشغب تجاه أكثر الأعمال الإرهابية وضوحا في عدد من المدن الإيرانية ليست له نتيجة سوى تشجيع الإرهابيين واستفحال الإرهاب في العالم".واستنكرت الخارجية في بيانها "الهجمات الإرهابية معربة عن تعازيها للشعب الإيراني وأسر الضحايا سائلة الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.
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خامنئي: ازدهار إيران يجهض المنطق الليبرالي للديمقراطية لدى الغرب
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صرح قائد الثورة الإيرانية، آية الله علي الخامنئي، بأن ازدهار وتطور بلاده "يجهض المنطق الليبرالي للديمقراطية في العالم الغربي وأن الغرب لا يتحمل هذا التقدم والتطور".
ونقلت وكالة
"إرنا" عن خامنئي كلمته خلال استقباله حشدا من أهالي أصفهان، استنكر خلالها ما وصفه بـ"منطق الليبرالي الديمقراطي الذي أدى إلى نهب العالم على مدى أكثر من قرنين بذريعة تحقيق الحرية والديمقراطية حيث أصبحت أوروبا التي كانت تعاني من الفقر غنية على حساب معاناة العديد من الدول الثرية مثل الهند والصين".
وأوضح خامنئي أن إيران لم يتم استعمارها بشكل مباشر لكن الغرب فعل فيها ما يحلو له، واعتبر خامنئي أفغانستان نموذجا في هذا الصدد حيث دخلها الأمريكيون وارتكبوا الجرائم على مدى عشرين عاما، وبعدها سيطرت على أفغانستان نفس الحكومة التي كانت تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية وشهدنا انسحاب أمريكا المخزي من أفغانستان.
وأشاد خامنئي ببلاده التي رفضت المنطق الليبرالي للديمقراطية ومنحت الناس هوية حقيقية والوعي والاقتدار وصمدت أمام الديمقراطية الليبرالية.
وفي وقت سابق، علقت وزارة الخارجية الإيرانية على وقوع أعمال إرهابية في 3 مدن وهي إيذه وأصفهان ومشهد، خلال الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن بيانا أكدت فيه الخارجية الإيرانية أن "الصمت المتعمد من قبل مروجي العنف وأعمال الشغب تجاه أكثر الأعمال الإرهابية وضوحا في عدد من المدن الإيرانية ليست له نتيجة سوى تشجيع الإرهابيين واستفحال الإرهاب في العالم".
واستنكرت الخارجية في بيانها "الهجمات الإرهابية معربة عن تعازيها للشعب الإيراني وأسر الضحايا سائلة الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.