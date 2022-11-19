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https://sputnikarabic.ae/20221119/خبير-الولايات-المتحدة-تحد-من-إمكانيات-زيلينسكي-الذي-بات-يتجاوز-حدوده-بالنسبة-لهم-1070324714.html
خبير: الولايات المتحدة تحد من إمكانيات زيلينسكي الذي بات يتجاوز حدوده بالنسبة لهم
خبير: الولايات المتحدة تحد من إمكانيات زيلينسكي الذي بات يتجاوز حدوده بالنسبة لهم
أكد الخبير الروسي في الشؤون الأمريكية، دميتري إفستافييف، أن الهدف الأساسي من نشر وسائل الإعلام الغربية للتقارير التي تفيد بخلافات بين الغرب والرئيس الأوكراني... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T10:36+0000
2022-11-19T10:36+0000
روسيا
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وقال إفستافييف لوكالة "سبوتنيك": "التقارير الإخبارية الغربية التي تنشر معلومات بشأن خلافات بين زيلينسكي والدول الغربية تأتي في إطار محاولته لجم الرئيس الأوكراني والحد من قدراته وإمكانياته وهذه هي الحقيقة".وأضاف إيستافييف بالقول: إن "كل شيء يمكن القيام به ولدى زيلينسكي صلاحيات واسعة، لكن بإذن من السلطات".وأشار إلى أن زيلينسكي كان يشعر ببعض النشوة بعد قمة مجموعة العشرين، لأنه في الواقع تم إعداد الاجتماع بأكمله من قبل الغربيين فقط من أجله وقرر أن "كل شيء ممكن" بالنسبة له.وأكد المحاور في الوكالة أن الاستفزاز الذي رتبته كييف في بولندا كان مخططًا لتعزيز تأثير العلاقات العامة واستدراج الأمريكيين إلى الحرب مباشرة.ولخص إفستافييف: "لقد أراد إجبار الأمريكيين والبولنديين على الدخول في الصراع مباشرة، لكن تبين أن واشنطن لا تريد ذلك".
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روسيا
روسيا

خبير: الولايات المتحدة تحد من إمكانيات زيلينسكي الذي بات يتجاوز حدوده بالنسبة لهم

10:36 GMT 19.11.2022
© AFP 2022 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
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أكد الخبير الروسي في الشؤون الأمريكية، دميتري إفستافييف، أن الهدف الأساسي من نشر وسائل الإعلام الغربية للتقارير التي تفيد بخلافات بين الغرب والرئيس الأوكراني هو الحد من قدراته وإمكانياته.
وقال إفستافييف لوكالة "سبوتنيك": "التقارير الإخبارية الغربية التي تنشر معلومات بشأن خلافات بين زيلينسكي والدول الغربية تأتي في إطار محاولته لجم الرئيس الأوكراني والحد من قدراته وإمكانياته وهذه هي الحقيقة".
وأضاف إيستافييف بالقول: إن "كل شيء يمكن القيام به ولدى زيلينسكي صلاحيات واسعة، لكن بإذن من السلطات".
وأشار إلى أن زيلينسكي كان يشعر ببعض النشوة بعد قمة مجموعة العشرين، لأنه في الواقع تم إعداد الاجتماع بأكمله من قبل الغربيين فقط من أجله وقرر أن "كل شيء ممكن" بالنسبة له.
وأكد المحاور في الوكالة أن الاستفزاز الذي رتبته كييف في بولندا كان مخططًا لتعزيز تأثير العلاقات العامة واستدراج الأمريكيين إلى الحرب مباشرة.
ولخص إفستافييف: "لقد أراد إجبار الأمريكيين والبولنديين على الدخول في الصراع مباشرة، لكن تبين أن واشنطن لا تريد ذلك".
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