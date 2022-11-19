https://sputnikarabic.ae/20221119/رئيس-البرازيل-يعلق-على-الهجوم-الذي-تتعرض-له-قطر-قبل-انطلاق-كأس-العالم-1070321775.html

رئيس البرازيل يعلق على الهجوم الذي تتعرض له قطر قبل انطلاق كأس العالم

رئيس البرازيل يعلق على الهجوم الذي تتعرض له قطر قبل انطلاق كأس العالم

علق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على الهجمة الشرسة الذي تتعرض لها قطر قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي تقودها بعض الدول... 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T08:00+0000

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وقال دا سيلفا في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إنه "لا جدوى من مناقشة أسباب استضافة قطر لكأس العالم هذا العام، وإن على الجماهير التركيز على المباريات بدلا من ذلك".وأضاف "لا أعرف المعايير التي تم على أساسها اختيار قطر لكن الحُكم على ذلك لا يرجع إلينا لأن ذلك تقرر بالفعل.. ما نريده هو أن يؤدي اللاعبون بشكل جيد".وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور قطر الأسبوع المقبل لإجراء محادثات، بما في ذلك حول قضايا حقوق الإنسان، ولحضور المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي في كأس العالم.ويزور بلينكن الدولة الخليجية يومي الاثنين والثلاثاء لحضور الاجتماع السنوي الخامس للحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، ويلتقي بكبار المسؤولين القطريين.ويأتي حضور بلينكن لفعاليات المونديال بعكس موقف بعض الدول الغربية مثل الدنمارك التي رفضت إرسال ممثلين حكوميين.وواجهت قطر انتقادات بشأن معاملتها المزعومة للعمال المهاجرين والنساء ومجتمع المثليين في الفترة التي تسبق الحدث العالمي، الذي يبدأ غدا الأحد. وهي ادعاءات نفتها الدوحة وقالت إنها بلا أساس وتستند فقط إلى دوافع عنصرية تجاه الدولة "العربية المسلمة".

https://sputnikarabic.ae/20221109/إساءة-فيرز-وتصريحات-بلاتر-أهداف-سياسية-وراء-الهجوم-الأوروبي-على-قطر-بسبب-كأس-العالم-1069996149.html

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أخبار البرازيل , قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, رياضة