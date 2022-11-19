https://sputnikarabic.ae/20221119/رئيس-الوزراء-البريطاني-ريشي-سوناك-يجري-أول-زيارة-إلى-كييف-منذ-توليه-منصبه-1070329016.html
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يجري أول زيارة إلى كييف منذ توليه منصبه
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يجري أول زيارة إلى كييف منذ توليه منصبه
زار رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم السبت، لأول مرة منذ توليه منصبه الشهر الماضي. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T14:00+0000
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أعلن عن ذلك الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عبر "تلغرام".ونشر زيلينسكي مقطع فيديو من استقباله لريشي سوناك في كييف، وكتب: "منذ الأيام الأولى للحرب، كانت أوكرانيا والمملكة المتحدة الحليفين الأقوى".وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أجرى الأسبوع الماضي محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، ناقشا خلالها استمرار دعم لندن لكييف، بما في ذلك توفير 1000 صاروخ جديد.وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان: "وأكد أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم المزيد من الدعم، بما في ذلك 1000 صاروخ أرض- جو آخر وأكثر من 25000 مجموعة عسكرية لفصل الشتاء شديد البرودة".وتجدر الإشارة إلى أنه قبل قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، ناقش سوناك وزيلينسكي "أهمية استمرار الدعم المنسق لأوكرانيا".وقال زيلينسكي عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه خلال المحادثة مع سوناك، دافعوا أيضًا عن تمديد "صفقة الحبوب".وأضاف: "ناقشنا الدعم الدفاعي متعدد الأوجه لأوكرانيا ومساعدتها للتغلب على فترة الشتاء".
https://sputnikarabic.ae/20221024/ليز-تراس-تعلق-على-انتخاب-ريشي-سوناك-رئيسا-لوزراء-بريطانيا-خلفا-لها-1069420046.html
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أخبار أوكرانيا, بريطانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, بريطانيا, العالم
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يجري أول زيارة إلى كييف منذ توليه منصبه
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زار رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم السبت، لأول مرة منذ توليه منصبه الشهر الماضي.
أعلن عن ذلك الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عبر "تلغرام".
ونشر زيلينسكي مقطع فيديو من استقباله لريشي سوناك في كييف، وكتب: "منذ الأيام الأولى للحرب، كانت أوكرانيا والمملكة المتحدة الحليفين الأقوى".
وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أجرى الأسبوع الماضي محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، ناقشا خلالها استمرار دعم لندن لكييف، بما في ذلك توفير 1000 صاروخ جديد
.
وقال مكتب رئيس
الوزراء البريطاني في بيان: "وأكد أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم المزيد من الدعم، بما في ذلك 1000 صاروخ أرض- جو آخر وأكثر من 25000 مجموعة عسكرية لفصل الشتاء شديد البرودة".
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، ناقش سوناك وزيلينسكي "أهمية استمرار الدعم المنسق لأوكرانيا".
وقال زيلينسكي عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه خلال المحادثة مع سوناك، دافعوا أيضًا عن تمديد "صفقة الحبوب".
وأضاف: "ناقشنا الدعم الدفاعي متعدد الأوجه لأوكرانيا ومساعدتها للتغلب على فترة الشتاء".