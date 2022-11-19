https://sputnikarabic.ae/20221119/رسميا-كريم-بنزيما-خارج-مونديال-قطر-2022-1070348783.html
رسميا.. كريم بنزيما خارج مونديال قطر 2022
رسميا.. كريم بنزيما خارج مونديال قطر 2022
كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم السبت، أن نجم منتخب فرنسا كريم بنزيما سيكون خارج بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تنطلق بعد ساعات من الآن. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T23:01+0000
2022-11-19T23:01+0000
2022-11-19T23:01+0000
بنزيما
بطولة كأس العالم 2022
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وكتبت صحيفة "لو بارزيان"، أن بنزيما خارج كأس العالم 2022. مشيرة إلى أن أفضل لاعب في العالم أصيب بتمزق في عضلة الفخذ الأيسر.وأكدت إذاعة "إر إم سي" الفرنسية أن نجم ريال مدريد انتهى المونديال بالنسبة له قبل أن يبدأ.وقال المنتخب الفرنسي عبر حسابه بموقع تويتر، إن بنزيما لن يشارك في كأس العالم فيفا قطر 2022 بعد إصابته في عضلة الفخذ الأيسر.ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا والدنمارك وتونس.ويستهل منتخب فرنسا مباريات في البطولة، الثلاثاء المقبل، بمواجهة أستراليا في الجولة الأولى من دور المجموعات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بنزيما, بطولة كأس العالم 2022
بنزيما, بطولة كأس العالم 2022
رسميا.. كريم بنزيما خارج مونديال قطر 2022
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم السبت، أن نجم منتخب فرنسا كريم بنزيما سيكون خارج بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تنطلق بعد ساعات من الآن.
وكتبت صحيفة
"لو بارزيان"، أن بنزيما خارج كأس العالم 2022. مشيرة إلى أن أفضل لاعب في العالم أصيب بتمزق في عضلة الفخذ الأيسر.
وأكدت إذاعة
"إر إم سي" الفرنسية أن نجم ريال مدريد انتهى المونديال بالنسبة له قبل أن يبدأ.
وقال المنتخب الفرنسي عبر حسابه بموقع تويتر، إن بنزيما لن يشارك في كأس العالم فيفا قطر 2022 بعد إصابته في عضلة الفخذ الأيسر.
ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا والدنمارك وتونس.
ويستهل منتخب فرنسا مباريات في البطولة، الثلاثاء المقبل، بمواجهة أستراليا في الجولة الأولى من دور المجموعات.