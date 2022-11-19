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https://sputnikarabic.ae/20221119/زعيم-كوريا-الشمالية-يهدد-برد-نووي-ومواجهة-بلا-رحمة-إذا-تعرضت-بلاده-لهجوم-1070321201.html
زعيم كوريا الشمالية يهدد برد "نووي" ومواجهة بلا رحمة إذا تعرضت بلاده لهجوم
زعيم كوريا الشمالية يهدد برد "نووي" ومواجهة بلا رحمة إذا تعرضت بلاده لهجوم
هدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم السبت، أعداء بلاده، بأن رده سيكون حازما في حال تعرضت بلاده لهجوم نووي، لافتا إلى أنه سيتصدى لأي مواجهة شاملة ولكن... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T07:24+0000
2022-11-19T07:29+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، عن كيم قوله، إن "بيونغ يانغ سترد بحزم وبالأسلحة النووية على الأسلحة النووية، وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة". كما أشارت الوكالة إلى أن كيم أشرف بنفسه على عملية الإطلاق الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية أمس الجمعة.وكانت كوريا الشمالية قد اطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، صباح أمس في تمام الساعة 10:14 (04:14 بتوقيت موسكو) باتجاه الشرق.وعند الساعة 11:23 (05:23 بتوقيت موسكو)، سقط الصاروخ على بعد 200 كيلومترا من جزيرة أوشيما بالقرب من هوكايدو، داخل المنطقة الاقتصادية لليابان.وحلق الصاروخ لمسافة 1000 كيلومتر، على ارتفاع 6000 كيلومترا؛ وجاء المسار العمودي للإطلاق، على ما يبدو، لتقليل المدى الأفقي.ووفقًا لتحليل وزارة الدفاع اليابانية، عند إطلاقه على طول مسار تقليدي، يمكن للصاروخ أن يحلق 15000 كيلومترا، ويصل إلى الولايات المتحدة؛ واستغرقت رحلة الصاروخ 69 دقيقة.ومنذ بداية العام الجاري، أجرت كوريا الشمالية 34 عملية إطلاق صاروخي، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى حلّق فوق اليابان، محطمًا رقمًا قياسيًا لهذه الدولة، يبلغ 4.5 ألف كيلومترا.بدورها، علقت كوريا الشمالية، بأن كل هذا النشاط العسكري، هو رد على "الاستفزازات" الكورية الجنوبية، التي أجرت مؤخرا مناورات عسكرية نشطة، سواء بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20221118/الجيش-الياباني-صاروخ-كوريا-الشمالية-يمكن-أن-يصل-إلى-الولايات-المتحدة-إذا-تم-إطلاقه-على-مسار-مختلف-1070290856.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

زعيم كوريا الشمالية يهدد برد "نووي" ومواجهة بلا رحمة إذا تعرضت بلاده لهجوم

07:24 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 07:29 GMT 19.11.2022)
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022 / STR
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هدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم السبت، أعداء بلاده، بأن رده سيكون حازما في حال تعرضت بلاده لهجوم نووي، لافتا إلى أنه سيتصدى لأي مواجهة شاملة ولكن بلا رحمة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، عن كيم قوله، إن "بيونغ يانغ سترد بحزم وبالأسلحة النووية على الأسلحة النووية، وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة".
كما أشارت الوكالة إلى أن كيم أشرف بنفسه على عملية الإطلاق الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية أمس الجمعة.
وكانت كوريا الشمالية قد اطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، صباح أمس في تمام الساعة 10:14 (04:14 بتوقيت موسكو) باتجاه الشرق.

وعند الساعة 11:23 (05:23 بتوقيت موسكو)، سقط الصاروخ على بعد 200 كيلومترا من جزيرة أوشيما بالقرب من هوكايدو، داخل المنطقة الاقتصادية لليابان.
وحلق الصاروخ لمسافة 1000 كيلومتر، على ارتفاع 6000 كيلومترا؛ وجاء المسار العمودي للإطلاق، على ما يبدو، لتقليل المدى الأفقي.
إطلاق صاروخ بالستي من قبل كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
الجيش الياباني: صاروخ كوريا الشمالية يمكن أن يصل إلى الولايات المتحدة إذا تم إطلاقه على مسار مختلف
أمس, 04:04 GMT
ووفقًا لتحليل وزارة الدفاع اليابانية، عند إطلاقه على طول مسار تقليدي، يمكن للصاروخ أن يحلق 15000 كيلومترا، ويصل إلى الولايات المتحدة؛ واستغرقت رحلة الصاروخ 69 دقيقة.

ومنذ بداية العام الجاري، أجرت كوريا الشمالية 34 عملية إطلاق صاروخي، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى حلّق فوق اليابان، محطمًا رقمًا قياسيًا لهذه الدولة، يبلغ 4.5 ألف كيلومترا.

بدورها، علقت كوريا الشمالية، بأن كل هذا النشاط العسكري، هو رد على "الاستفزازات" الكورية الجنوبية، التي أجرت مؤخرا مناورات عسكرية نشطة، سواء بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان.
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