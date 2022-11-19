زعيم كوريا الشمالية يهدد برد "نووي" ومواجهة بلا رحمة إذا تعرضت بلاده لهجوم
07:24 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 07:29 GMT 19.11.2022)
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022
© AFP 2022 / STR
هدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم السبت، أعداء بلاده، بأن رده سيكون حازما في حال تعرضت بلاده لهجوم نووي، لافتا إلى أنه سيتصدى لأي مواجهة شاملة ولكن بلا رحمة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، عن كيم قوله، إن "بيونغ يانغ سترد بحزم وبالأسلحة النووية على الأسلحة النووية، وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة".
كما أشارت الوكالة إلى أن كيم أشرف بنفسه على عملية الإطلاق الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية أمس الجمعة.
وكانت كوريا الشمالية قد اطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، صباح أمس في تمام الساعة 10:14 (04:14 بتوقيت موسكو) باتجاه الشرق.
وعند الساعة 11:23 (05:23 بتوقيت موسكو)، سقط الصاروخ على بعد 200 كيلومترا من جزيرة أوشيما بالقرب من هوكايدو، داخل المنطقة الاقتصادية لليابان.
وعند الساعة 11:23 (05:23 بتوقيت موسكو)، سقط الصاروخ على بعد 200 كيلومترا من جزيرة أوشيما بالقرب من هوكايدو، داخل المنطقة الاقتصادية لليابان.
وحلق الصاروخ لمسافة 1000 كيلومتر، على ارتفاع 6000 كيلومترا؛ وجاء المسار العمودي للإطلاق، على ما يبدو، لتقليل المدى الأفقي.
ووفقًا لتحليل وزارة الدفاع اليابانية، عند إطلاقه على طول مسار تقليدي، يمكن للصاروخ أن يحلق 15000 كيلومترا، ويصل إلى الولايات المتحدة؛ واستغرقت رحلة الصاروخ 69 دقيقة.
ومنذ بداية العام الجاري، أجرت كوريا الشمالية 34 عملية إطلاق صاروخي، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى حلّق فوق اليابان، محطمًا رقمًا قياسيًا لهذه الدولة، يبلغ 4.5 ألف كيلومترا.
بدورها، علقت كوريا الشمالية، بأن كل هذا النشاط العسكري، هو رد على "الاستفزازات" الكورية الجنوبية، التي أجرت مؤخرا مناورات عسكرية نشطة، سواء بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان.
ومنذ بداية العام الجاري، أجرت كوريا الشمالية 34 عملية إطلاق صاروخي، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى حلّق فوق اليابان، محطمًا رقمًا قياسيًا لهذه الدولة، يبلغ 4.5 ألف كيلومترا.
بدورها، علقت كوريا الشمالية، بأن كل هذا النشاط العسكري، هو رد على "الاستفزازات" الكورية الجنوبية، التي أجرت مؤخرا مناورات عسكرية نشطة، سواء بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان.