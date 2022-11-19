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https://sputnikarabic.ae/20221119/زلزال-يضرب-إندونيسيا-بقوة-5-درجات-على-مقياس-ريختر-1070347707.html
زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر
زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر
ضرب زلزال بقوة 5 درجات إندونيسيا اليوم، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
إندونسيا
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وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 51 كيلومتراً ناحية الغرب إلى الجنوب الغربي من منطقة سنجافارنا في جاوة الغربية.وأكدت الهيئة أنه لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.وأمس أيضا ضرب زلزال قوته 6.6 على مقياس ريختر جنوب غربي جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفقاً لما ذكره المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.
https://sputnikarabic.ae/20190926/زلزال-قوي-يضرب-إندونسيا-ولا-مخاطر-من-تسونامي-1042980302.html
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العالم, إندونسيا
العالم, إندونسيا

زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر

21:53 GMT 19.11.2022
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© AP Photo
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ضرب زلزال بقوة 5 درجات إندونيسيا اليوم، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 51 كيلومتراً ناحية الغرب إلى الجنوب الغربي من منطقة سنجافارنا في جاوة الغربية.
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26 سبتمبر 2019, 02:40 GMT
وأكدت الهيئة أنه لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
وأمس أيضا ضرب زلزال قوته 6.6 على مقياس ريختر جنوب غربي جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفقاً لما ذكره المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.
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