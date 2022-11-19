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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221119/سماع-دوي-عدة-انفجارات-في-الجزء-الخاضع-لسيطرة-أوكرانيا-من-زابوروجيه-1070319101.html
سماع دوي عدة انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه
سماع دوي عدة انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه
سُمع دوي عدة انفجارات في مدينة زابوروجيه الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T00:45+0000
2022-11-19T00:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأفاد الإعلام الأوكراني، أن ما لا يقل عن خمسة انفجارات وقعت في زابوروجيه. مشيرا إلى أن الانفجارات سُمعت في وسط المدينة.وقال عضو الإدارة الإقليمية لزابوروجيه، فلاديمير روجوف، على تليغرام، إنه وفقًا للمعلومات الأولية، أصابت ضربات صاروخية على زابوروجيه مستودع ذخيرة في المدينة، وكذلك ورش لإصلاح الطائرات والطائرات بدون طيار تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.هذا، وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، كما وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وفرض حياد عسكري على أوكرانيا وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221118/موسكو-حول-قيام-الجيش-الأوكراني-بإعدام-أسرى-روس-لن-يفلت-أحد-من-العقاب-1070312243.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

سماع دوي عدة انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه

00:45 GMT 19.11.2022
© Sputnik . Сергей Крылов / الانتقال إلى بنك الصورانفجار في زابوروجيه
انفجار في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© Sputnik . Сергей Крылов
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سُمع دوي عدة انفجارات في مدينة زابوروجيه الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.
وأفاد الإعلام الأوكراني، أن ما لا يقل عن خمسة انفجارات وقعت في زابوروجيه. مشيرا إلى أن الانفجارات سُمعت في وسط المدينة.
وأشار الإعلام الأوكراني نقلا عن السلطات المحلية، إن منشأة للبنية التحتية الصناعية تعرضت للهجوم في زابوروجيه.
وقال عضو الإدارة الإقليمية لزابوروجيه، فلاديمير روجوف، على تليغرام، إنه وفقًا للمعلومات الأولية، أصابت ضربات صاروخية على زابوروجيه مستودع ذخيرة في المدينة، وكذلك ورش لإصلاح الطائرات والطائرات بدون طيار تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
هذا، وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، كما وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو حول قيام الجيش الأوكراني بإعدام أسرى روس: لن يفلت أحد من العقاب
أمس, 17:27 GMT
وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وفرض حياد عسكري على أوكرانيا وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:51 GMT
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