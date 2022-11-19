https://sputnikarabic.ae/20221119/سماع-دوي-عدة-انفجارات-في-الجزء-الخاضع-لسيطرة-أوكرانيا-من-زابوروجيه-1070319101.html

سماع دوي عدة انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه

سماع دوي عدة انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه

سُمع دوي عدة انفجارات في مدينة زابوروجيه الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية. 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T00:45+0000

2022-11-19T00:45+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وأفاد الإعلام الأوكراني، أن ما لا يقل عن خمسة انفجارات وقعت في زابوروجيه. مشيرا إلى أن الانفجارات سُمعت في وسط المدينة.وقال عضو الإدارة الإقليمية لزابوروجيه، فلاديمير روجوف، على تليغرام، إنه وفقًا للمعلومات الأولية، أصابت ضربات صاروخية على زابوروجيه مستودع ذخيرة في المدينة، وكذلك ورش لإصلاح الطائرات والطائرات بدون طيار تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.هذا، وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، كما وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وفرض حياد عسكري على أوكرانيا وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221118/موسكو-حول-قيام-الجيش-الأوكراني-بإعدام-أسرى-روس-لن-يفلت-أحد-من-العقاب-1070312243.html

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