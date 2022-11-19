https://sputnikarabic.ae/20221119/سوناك-يتعهد-لزيلينسكي-بتزويد-كييف-بـحزمة-دفاع-جوي-ضد-الطائرات-المسيرة-1070332187.html
سوناك يتعهد لزيلينسكي بتزويد كييف بـ"حزمة دفاع جوي" ضد الطائرات المسيرة
سوناك يتعهد لزيلينسكي بتزويد كييف بـ"حزمة دفاع جوي" ضد الطائرات المسيرة
تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم السبت، بتزويد كييف بـ "حزمة دفاع جوي" ضد الطائرات المسيرة. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T15:26+0000
2022-11-19T15:26+0000
2022-11-19T15:26+0000
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في كييف حيث يزورها رئيس الوزراء البريطاني لأول مرة منذ تولي مهام منصبه الشهر الماضي، على ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وقال سوناك إن المملكة المتحدة ستقدم حزمة جديدة رئيسية من الدفاع الجوي للمساعدة في حماية أوكرانيا من "الضربات الروسية".وتشمل حزمة المساعدات الدفاعية البالغة 50 مليون جنيه إسترليني 125 مدفعا مضادا للطائرات وتكنولوجيا لمواجهة الطائرات دون طيار، بما في ذلك العشرات من الرادارات وقدرات الحرب الإلكترونية المضادة للطائرات دون طيار.يأتي ذلك في أعقاب أكثر من 1000 صاروخ جديد مضاد للطائرات أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس في وقت سابق من هذا الشهر تزويد أوكرانيا بها.كما أعلن سوناك أن المملكة المتحدة ستزيد أيضا من التدريب المقدم للقوات المسلحة الأوكرانية، وإرسال أطباء ومهندسين عسكريين خبراء إلى المنطقة لتقديم الدعم المتخصص.
https://sputnikarabic.ae/20221110/سوناك-يبحث-مع-زيلينسكي-دعم-أوكرانيا-وتوفير-ألف-صاروخ-أرض---جو-1070031480.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا
سوناك يتعهد لزيلينسكي بتزويد كييف بـ"حزمة دفاع جوي" ضد الطائرات المسيرة
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تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم السبت، بتزويد كييف بـ "حزمة دفاع جوي" ضد الطائرات المسيرة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في كييف حيث يزورها رئيس الوزراء البريطاني لأول مرة منذ تولي مهام منصبه الشهر الماضي، على ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية
"بي بي سي".
وقال سوناك إن المملكة المتحدة ستقدم حزمة جديدة رئيسية من الدفاع الجوي للمساعدة في حماية أوكرانيا من "الضربات الروسية".
وتشمل حزمة المساعدات الدفاعية البالغة 50 مليون جنيه إسترليني 125 مدفعا مضادا للطائرات وتكنولوجيا لمواجهة الطائرات دون طيار، بما في ذلك العشرات من الرادارات وقدرات الحرب الإلكترونية المضادة للطائرات دون طيار.
يأتي ذلك في أعقاب أكثر من 1000 صاروخ جديد
مضاد للطائرات أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس في وقت سابق من هذا الشهر تزويد أوكرانيا بها.
كما أعلن سوناك
أن المملكة المتحدة ستزيد أيضا من التدريب المقدم للقوات المسلحة الأوكرانية، وإرسال أطباء ومهندسين عسكريين خبراء إلى المنطقة لتقديم الدعم المتخصص.