https://sputnikarabic.ae/20221119/غانتس-يدين-بشدة-اعتداء-مستوطنين-على-الأمن-الإسرائيلي-والفلسطينيين-في-الخليل-1070343306.html
غانتس يدين بشدة اعتداء مستوطنين على الأمن الإسرائيلي والفلسطينيين في الخليل
غانتس يدين بشدة اعتداء مستوطنين على الأمن الإسرائيلي والفلسطينيين في الخليل
أدان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم السبت، بشدة اعتداء مستوطنين متطرفين على قوات الجيش الإسرائيلي والسكان الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوبي... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T19:52+0000
2022-11-19T19:52+0000
2022-11-19T19:52+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بيني غانتس
أخبار الضفة الغربية
العالم العربي
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وقال غانتس في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر": "أدين بشدة الاعتداء على قوات الأمن والسكان الفلسطينيين من قبل المتطرفين في الخليل".وأضاف: "عملت القوات على الأرض بحزم لمنع الإضرار بالأرواح والممتلكات، وستواصل أداء دورها والحفاظ على النظام العام".وتابع: "أنا واثق من أننا سننفذ القانون مع مثيري الشغب الذين لا يمثلون الاستيطان والذين يضر سلوكهم بالقدرة على إنجاز المهام الأمنية في المنطقة".وفي وقت سابق اليوم، هاجم مستوطن يهودي مجندة إسرائيلية بهراوة، خلال محاولة تفريق اشتباكات اندلعت في الخليل بين مستوطنين وفلسطينيين.واعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من المستوطنين، الذين هاجموا عناصرها، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وفي الوقت نفسه أصيب فلسطينيان بجروح جراء قيام مستوطنين برشقهم بالحجارة في أعمال شغب أخرى بالمدينة، بحسب المصدر ذاته.وشهدت مدينة الخليل، اليوم السبت، اعتداءات نفذها مئات المستوطنين الإسرائيليين بحق ممتلكات فلسطينية بما في ذلك منازل وسيارات، خلال احتفالهم بعيد "سبت سارة" اليهودي، بعد اقتحامهم المدينة بمشاركة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير الوزير المرتقب في حكومة بنيامين نتنياهو.وتتزايد المخاوف من سطوة المتطرفين اليهود، مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة التي تضم أحزابا من أقصى اليمين.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
غانتس يدين بشدة اعتداء مستوطنين على الأمن الإسرائيلي والفلسطينيين في الخليل
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أدان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم السبت، بشدة اعتداء مستوطنين متطرفين على قوات الجيش الإسرائيلي والسكان الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقال غانتس في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر": "أدين بشدة الاعتداء على قوات الأمن والسكان الفلسطينيين من قبل المتطرفين في الخليل".
وأضاف: "عملت القوات على الأرض بحزم لمنع الإضرار بالأرواح والممتلكات، وستواصل أداء دورها والحفاظ على النظام العام".
وتابع: "أنا واثق من أننا سننفذ القانون مع مثيري الشغب الذين لا يمثلون الاستيطان والذين يضر سلوكهم بالقدرة على إنجاز المهام الأمنية في المنطقة".
وفي وقت سابق اليوم، هاجم مستوطن يهودي مجندة إسرائيلية
بهراوة، خلال محاولة تفريق اشتباكات اندلعت في الخليل بين مستوطنين وفلسطينيين.
واعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من المستوطنين، الذين هاجموا عناصرها، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وفي الوقت نفسه أصيب فلسطينيان بجروح جراء قيام مستوطنين برشقهم بالحجارة في أعمال شغب أخرى بالمدينة، بحسب المصدر ذاته.
وشهدت مدينة الخليل
، اليوم السبت، اعتداءات نفذها مئات المستوطنين الإسرائيليين بحق ممتلكات فلسطينية بما في ذلك منازل وسيارات، خلال احتفالهم بعيد "سبت سارة" اليهودي، بعد اقتحامهم المدينة بمشاركة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير الوزير المرتقب في حكومة بنيامين نتنياهو.
وتتزايد المخاوف من سطوة المتطرفين اليهود، مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة التي تضم أحزابا من أقصى اليمين.