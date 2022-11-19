https://sputnikarabic.ae/20221119/كيم-جونغ-أون-يظهر-ابنته-بشكل-علني-للعالم-لأول-مرة-فيديو-وصور-1070323060.html

كيم جونغ أون يظهر ابنته بشكل علني للعالم لأول مرة... فيديو وصور

كيم جونغ أون يظهر ابنته بشكل علني للعالم لأول مرة... فيديو وصور

أظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ابنته بشكل علني لأول للعالم، في صور لافتة للأنظار يمسك فيها كل منهما بيد الآخر قبل تجربة إطلاق صاروخ باليستي. 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T09:07+0000

2022-11-19T09:07+0000

2022-11-19T09:07+0000

كوريا الشمالية

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1066637326_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_eb38e911b710177a1925b156367af08e.jpg

ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم السبت، صور كيم مع ابنته خلال تجربة إطلاق صاروخ "هواسونغ - 17" الباليستي العابر للقارات أمس الجمعة.وذكرت الوكالة أن وجود ابنة كيم خلال عملية الإطلاق، كان مفاجئا للجميع.ولم تذكر الوكالة اسم الفتاة التي ترتدي في الصور معطفا أبيض اللون وتمسك بيد والدها وهما ينظران إلى الصاروخ الضخم.ويقول خبراء إن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها ابنة كيم جونغ أون في مناسبة عامة. هذا أمر له مغزى كبير ويمثل درجة معينة من الارتياح من جانب كيم جونغ أون لدرجة أن يظهر ابنته في العلن بهذه الطريقة.ووفقا للخبراء، فإنه من المتوقع أن يكون لدى كيم ثلاثة أولاد، ابنتان وابن واحد. ويعتقد بعض المراقبين أن أحدهم ظهر في مقاطع مصورة لاحتفالات العطلة الوطنية في سبتمبر/أيلول الماضي.وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قد هدد اليوم السبت، أعداء بلاده، بأن رده سيكون حازما في حال تعرضت بلاده لهجوم نووي، لافتا إلى أنه سيتصدى لأي مواجهة شاملة بالأسلحة النووية وبلا رحمة.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، صباح أمس باتجاه الشرق وسقط الصاروخ داخل المنطقة الاقتصادية لليابان.وحلق الصاروخ لمسافة 1000 كيلومتر، على ارتفاع 6000 كيلومترا؛ وجاء المسار العمودي للإطلاق، على ما يبدو، لتقليل المدى الأفقي.ووفقًا لتحليل وزارة الدفاع اليابانية، عند إطلاقه على طول مسار تقليدي، يمكن للصاروخ أن يحلق 15000 كيلومترا، ويصل إلى الولايات المتحدة.ومنذ بداية العام الجاري، أجرت كوريا الشمالية 34 عملية إطلاق صاروخي، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى حلّق فوق اليابان، محطمًا رقمًا قياسيًا لهذه الدولة، يبلغ 4.5 ألف كيلومترا.بدورها، علقت كوريا الشمالية، بأن كل هذا النشاط العسكري، هو رد على "الاستفزازات" الكورية الجنوبية، التي أجرت مؤخرا مناورات عسكرية نشطة، سواء بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان.

https://sputnikarabic.ae/20221119/زعيم-كوريا-الشمالية-يهدد-برد-نووي-ومواجهة-بلا-رحمة-إذا-تعرضت-بلاده-لهجوم-1070321201.html

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن