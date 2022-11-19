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https://sputnikarabic.ae/20221119/لأول-مرة-بالتاريخ-3-حكمات-يدرن-مباريات-في-نهائيات-مونديال-قطر-2022-1070334782.html
لأول مرة بالتاريخ… 3 حكمات يدرن مباريات في نهائيات مونديال قطر 2022
لأول مرة بالتاريخ… 3 حكمات يدرن مباريات في نهائيات مونديال قطر 2022
للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم ستدير 3 حكمات مباريات في نهائيات كأس العالم قطر 2022، بينما ستشارك ثلاث سيدات أخريات كحكمات مساعدات. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T17:09+0000
2022-11-19T17:09+0000
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ويبدأ مارثون كأس العالم 2022 في قطر غدا الأحد ويستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.والحكمات الثلاث اللاتي يأتين ضمن قائمة تضم 36 حكما اختارهم الاتحاد الدولي (فيفا) لإدارة مباريات كأس العالم قطر 2022.ووقع اختيار الفيفا على الفرنسية ستيفاني فرابار، والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، بالإضافة إلى ثلاث حكمات مساعدات أخريات وهن البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياس ميدينا والأمريكية كاثرين نيسبيت.وتؤكد الحكمات الثلاث على أنهن لا يردن أن يكون جنسهن مجالا للنقاش، ولا يسعين إلى الأضواء بقدر ما يتطلعن إلى إثبات ذواتهن في هذه المناسبة الكروية العالمية.والحكمات الثلاث لم يهبطن من السماء، وإنما لهن تواجد ملحوظ في إدارة مباريات في الدوريات المحلية والبطولات القارية، فرابار، 38 عاما، هي أول امرأة تدير مباراة بالدوري الفرنسي، عام 2019، وفي العام نفسه تولت إدارة نهائي كأس العالم للسيدات في بلدها، وفي نفس العام أيضا أدارت نهائي الكأس السوبر الأوروبي 2019 بين ليفربول وتشلسي الإنكليزيين، ثم في 2020 أدارت مباريات في دوري أبطال أوروبا عام 2020 ثم نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.أما الحكمة اليابانية ياماشيتا، 36 عاما، فهي أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال آسيا للرجال عام 2019، وانتقلت إلى عالم الاحتراف في وقت سابق من العام الجاري بعد أن تخلت عن عملها كمدربة لياقة بدنية.والرواندية موكانسانغا، 34 عاما، هي أول امرأة تتولى الإشراف على مباراة في كأس الأمم الأفريقية للرجال في يناير/ كانون الثاني الماضي.وتخلت موكانسانغا، عن حلمها بأن تصبح لاعبة كرة سلة محترفة، وكانت تدير مباريات في الدوري المحلي للسيدات في بلدها وهي في سن العشرين.وتتفق الحكمات الثلاث على أنهن لا يردن أن يكون جنسهن مجالا للنقاش، وأكدن بأنهن لا يسعين إلى الأضواء، وقال رئيس لجنة الحكام في الفيفا الإيطالي بيارلويجي كولينا تعليقا على اختيار الحكمات "نؤكد بوضوح أن الجودة هي التي تهمنا وليس الجنس".
https://sputnikarabic.ae/20221118/-فيفا-يعلن-حظر-بيع-وتداول-المشروبات-الكحولية-في-استادات-كأس-العالم-ومحيطها-1070300320.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, رياضة, منوعات
قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, رياضة, منوعات

لأول مرة بالتاريخ… 3 حكمات يدرن مباريات في نهائيات مونديال قطر 2022

17:09 GMT 19.11.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevرجال يمشون أمام نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكرة القدم خارج استاد أحمد بن علي في الريان في 12 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
رجال يمشون أمام نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكرة القدم خارج استاد أحمد بن علي في الريان في 12 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
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للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم ستدير 3 حكمات مباريات في نهائيات كأس العالم قطر 2022، بينما ستشارك ثلاث سيدات أخريات كحكمات مساعدات.
ويبدأ مارثون كأس العالم 2022 في قطر غدا الأحد ويستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
والحكمات الثلاث اللاتي يأتين ضمن قائمة تضم 36 حكما اختارهم الاتحاد الدولي (فيفا) لإدارة مباريات كأس العالم قطر 2022.
ووقع اختيار الفيفا على الفرنسية ستيفاني فرابار، والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، بالإضافة إلى ثلاث حكمات مساعدات أخريات وهن البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياس ميدينا والأمريكية كاثرين نيسبيت.
وتؤكد الحكمات الثلاث على أنهن لا يردن أن يكون جنسهن مجالا للنقاش، ولا يسعين إلى الأضواء بقدر ما يتطلعن إلى إثبات ذواتهن في هذه المناسبة الكروية العالمية.
والحكمات الثلاث لم يهبطن من السماء، وإنما لهن تواجد ملحوظ في إدارة مباريات في الدوريات المحلية والبطولات القارية، فرابار، 38 عاما، هي أول امرأة تدير مباراة بالدوري الفرنسي، عام 2019، وفي العام نفسه تولت إدارة نهائي كأس العالم للسيدات في بلدها، وفي نفس العام أيضا أدارت نهائي الكأس السوبر الأوروبي 2019 بين ليفربول وتشلسي الإنكليزيين، ثم في 2020 أدارت مباريات في دوري أبطال أوروبا عام 2020 ثم نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.
عمال يقومون بتنظيف مقاعد ملعب البيت في الخور في 12 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
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أمس, 12:13 GMT
أما الحكمة اليابانية ياماشيتا، 36 عاما، فهي أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال آسيا للرجال عام 2019، وانتقلت إلى عالم الاحتراف في وقت سابق من العام الجاري بعد أن تخلت عن عملها كمدربة لياقة بدنية.
والرواندية موكانسانغا، 34 عاما، هي أول امرأة تتولى الإشراف على مباراة في كأس الأمم الأفريقية للرجال في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتخلت موكانسانغا، عن حلمها بأن تصبح لاعبة كرة سلة محترفة، وكانت تدير مباريات في الدوري المحلي للسيدات في بلدها وهي في سن العشرين.
وتتفق الحكمات الثلاث على أنهن لا يردن أن يكون جنسهن مجالا للنقاش، وأكدن بأنهن لا يسعين إلى الأضواء، وقال رئيس لجنة الحكام في الفيفا الإيطالي بيارلويجي كولينا تعليقا على اختيار الحكمات "نؤكد بوضوح أن الجودة هي التي تهمنا وليس الجنس".
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