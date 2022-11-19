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لبنان... رئيس مجلس القضاء الأعلى ينتقد التدخلات السياسية ويدعو إلى "ثورة" في المحاكم
لبنان... رئيس مجلس القضاء الأعلى ينتقد التدخلات السياسية ويدعو إلى "ثورة" في المحاكم
انتقد رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان القاضي سهيل عبود تدخل القيادة السياسية في عمل القضاء، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى فوضى تحتاج إلى "ثورة في المقاربات". 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T11:31+0000
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وحسب موقع "النشرة"، جاء ذلك في كلمة له أثناء حفل تخرج دفعة جديدة من القضاة في محكمة بيروت، أمس الجمعة.قال عبود إن "الواقع القضائي صعب ودقيق... وقد أسهمت فيه عوامل وأسباب عدة، جوهرها عدم وجود قانون يكرس استقلالية القضاء، وإرادة الجميع في وضع اليد على القضاء".وأضاف "أعني بالجميع كل الفرقاء والأطراف والجِهات السياسية وسواها".وتابع "لا قضاء مستقلا من دون تفعيل لعمل المحاكم وللملاحقات القضائية، ومن دون استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت".وأكد أنه "حان وقت إحداث التغيير المطلوب، زمن السير بالإصلاح، الذي يتطلب ثورة في المقاربات والأفكار والأداء، ووحدة قضائية".وكان القضاء اللبناني ضمن ضحايا كثيرين للأزمة المالية في البلاد وهو قيمة رواتب القضاة من عدة آلاف من الدولارات الأمريكية قبل الأزمة في 2019 إلى بضع مئات اليوم.واستقال عدد من القضاة الكبار خلال العام المنصرم وأرجعوا ذلك إلى ظروف المعيشة والاحباط بسبب عرقلة قضايا كبيرة، من بينها التحقيق في الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت في أغسطس/ آب 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا.ويتبادل البرلمان والحكومة في لبنان إحالة قانون من شأنه أن يعزز استقلالية القضاء من أحدهما إلى الآخر منذ سنوات دون إقراره حيث يسعى الساسة لاستمرار سيطرتهم على سلطة تعيين القضاة في المناصب الرئيسية.
https://sputnikarabic.ae/20220906/القضاء-اللبناني-يتجه-لتعيين-محقق-للبت-بملف-الموقوفين-بقضية-مرفأ-بيروت-1067388555.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

لبنان... رئيس مجلس القضاء الأعلى ينتقد التدخلات السياسية ويدعو إلى "ثورة" في المحاكم

11:31 GMT 19.11.2022
© AP Photoعلم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© AP Photo
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انتقد رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان القاضي سهيل عبود تدخل القيادة السياسية في عمل القضاء، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى فوضى تحتاج إلى "ثورة في المقاربات".
وحسب موقع "النشرة"، جاء ذلك في كلمة له أثناء حفل تخرج دفعة جديدة من القضاة في محكمة بيروت، أمس الجمعة.
قال عبود إن "الواقع القضائي صعب ودقيق... وقد أسهمت فيه عوامل وأسباب عدة، جوهرها عدم وجود قانون يكرس استقلالية القضاء، وإرادة الجميع في وضع اليد على القضاء".
وأضاف "أعني بالجميع كل الفرقاء والأطراف والجِهات السياسية وسواها".
وتابع "لا قضاء مستقلا من دون تفعيل لعمل المحاكم وللملاحقات القضائية، ومن دون استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت".
وأكد أنه "حان وقت إحداث التغيير المطلوب، زمن السير بالإصلاح، الذي يتطلب ثورة في المقاربات والأفكار والأداء، ووحدة قضائية".
وقفة أمام مرفأ بيروت للمطالبة بإخماد الحريق المندلع - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
القضاء اللبناني يتجه لتعيين محقق للبت بملف الموقوفين بقضية "مرفأ بيروت"
6 سبتمبر, 20:22 GMT
وكان القضاء اللبناني ضمن ضحايا كثيرين للأزمة المالية في البلاد وهو قيمة رواتب القضاة من عدة آلاف من الدولارات الأمريكية قبل الأزمة في 2019 إلى بضع مئات اليوم.
واستقال عدد من القضاة الكبار خلال العام المنصرم وأرجعوا ذلك إلى ظروف المعيشة والاحباط بسبب عرقلة قضايا كبيرة، من بينها التحقيق في الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت في أغسطس/ آب 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا.
ويتبادل البرلمان والحكومة في لبنان إحالة قانون من شأنه أن يعزز استقلالية القضاء من أحدهما إلى الآخر منذ سنوات دون إقراره حيث يسعى الساسة لاستمرار سيطرتهم على سلطة تعيين القضاة في المناصب الرئيسية.
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