https://sputnikarabic.ae/20221119/لحظة-احتراق-جسم-فضائي-عند-وصوله-إلى-الغلاف-الجوي-للأرض-فيديو-1070325790.html
لحظة احتراق جسم فضائي عند وصوله إلى الغلاف الجوي للأرض... فيديو
لحظة احتراق جسم فضائي عند وصوله إلى الغلاف الجوي للأرض... فيديو
عرض مركز الفلك الدولي مقطع فيديو يظهر لحظة وصول جسم فضائي صغير إلى الغلاف الجوري للأرض قبل أن يحترق بالكامل. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T11:24+0000
2022-11-19T11:24+0000
2022-11-19T11:24+0000
نادي الفيديو
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وتظهر مقاطع الفيديو التي صورها مرصد فلكي في ولاية "يوتا" الأمريكية، أن الجسم الفضائي اصطدم بالغلاف الجوي للأرض، واحترق على الفور وتناثرت أجزاء منه.من جانبه، أوضح مركز الفلك الدولي أن الجسم الفضائي تم اكتشافه أمس الجمعة، ويسمى "C8FF042"، حيث يقدر قطر الجسم الفضائي ما بين 2 إلى 5 أمتار.جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان مركز الفلك الدولي أمس اكتشاف جسم فضائي صغير يسمى "C8FF042"كما توقع أن يصطدم بالأرض في الساعة 8:26:54 بتوقيت غرينتش.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة احتراق جسم فضائي عند وصوله إلى الغلاف الجوي للأرض... فيديو
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عرض مركز الفلك الدولي مقطع فيديو يظهر لحظة وصول جسم فضائي صغير إلى الغلاف الجوري للأرض قبل أن يحترق بالكامل.
وتظهر مقاطع الفيديو التي صورها مرصد فلكي في ولاية "يوتا" الأمريكية، أن الجسم الفضائي اصطدم بالغلاف الجوي للأرض، واحترق على الفور وتناثرت أجزاء منه.
من جانبه، أوضح مركز الفلك الدولي أن الجسم الفضائي تم اكتشافه أمس الجمعة، ويسمى "C8FF042"، حيث يقدر قطر الجسم الفضائي ما بين 2 إلى 5 أمتار.
جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان مركز الفلك الدولي أمس اكتشاف جسم فضائي صغير يسمى "C8FF042"كما توقع أن يصطدم بالأرض في الساعة 8:26:54 بتوقيت غرينتش.