https://sputnikarabic.ae/20221119/لماذا-قررت-أمريكا-منح-محمد-بن-سلمان-حصانة-قانونية-في-قضية-خاشقجي-1070320734.html
لماذا قررت أمريكا منح محمد بن سلمان حصانة قانونية في قضية خاشقجي
لماذا قررت أمريكا منح محمد بن سلمان حصانة قانونية في قضية خاشقجي
أثار قرار إدارة الرئيس جو بايدن بمنح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حصانة قانونية في القضية المرفوعة ضده من قبل خطيبة الإعلامي الراحل جمال خاشقجي،... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T06:44+0000
2022-11-19T06:44+0000
2022-11-19T06:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
تقرير خاشقجي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101437/63/1014376366_0:66:3000:1754_1920x0_80_0_0_40407497b627f3bc4bf986b38f3a0c18.jpg
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين، مساء الجمعة، إن الإدارة الأمريكية اتخذت هذا القرار لأن الأمير محمد بن سلمان يتولى منصب "رئيس الوزراء" في بلاده.وأكد باتيل أن القرار "قانوني ولا علاقة له بمضمون هذه القضية".وكانت واشنطن قد أعلنت أمس الجمعة، إنه لا يمكن مقاضاة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لأنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيسا لحكومة.يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد رفعت في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018.وذكر التقرير أن ولي العهد محمد بن سلمان، اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.ورفضت السعودية التقرير الأمريكي "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.
https://sputnikarabic.ae/20221118/المال-أولا-خديجة-جنكيز-تعلق-على-طلب-إدارة-بايدن-بمنح-محمد-بن-سلمان-الحصانة-1070292422.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101437/63/1014376366_288:0:2713:1819_1920x0_80_0_0_334f11a516fd6d79adc7c80ae14da29f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, تقرير خاشقجي
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, تقرير خاشقجي
لماذا قررت أمريكا منح محمد بن سلمان حصانة قانونية في قضية خاشقجي
تابعنا عبر
أثار قرار إدارة الرئيس جو بايدن بمنح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حصانة قانونية في القضية المرفوعة ضده من قبل خطيبة الإعلامي الراحل جمال خاشقجي، تساؤلات كثيرة، ما دفع وزارة الخارجية الأمريكية لتوضيح السبب.
وقال
نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين، مساء الجمعة، إن الإدارة الأمريكية اتخذت هذا القرار لأن الأمير محمد بن سلمان يتولى منصب "رئيس الوزراء" في بلاده.
وأضاف أن "الولايات المتحدة طبقت باستمرار هذه المبادئ على رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية أثناء وجودهم في مناصبهم، وهذا شيء نتوقع أن يقوم به الآخرون في الولايات المتحدة أيضا".
وأكد باتيل أن القرار "قانوني ولا علاقة له بمضمون هذه القضية".
وكانت واشنطن قد أعلنت أمس الجمعة، إنه لا يمكن مقاضاة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لأنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيسا لحكومة.
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي قد وقع على القرار، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن "الرئيس على علم بهذه العملية القانونية، وهذا القرار القانوني".
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد رفعت في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018.
وذكر التقرير أن ولي العهد محمد بن سلمان
، اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
ورفضت السعودية التقرير الأمريكي "رفضا قاطعا
"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.