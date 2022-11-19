https://sputnikarabic.ae/20221119/لماذا-قررت-أمريكا-منح-محمد-بن-سلمان-حصانة-قانونية-في-قضية-خاشقجي-1070320734.html

لماذا قررت أمريكا منح محمد بن سلمان حصانة قانونية في قضية خاشقجي

لماذا قررت أمريكا منح محمد بن سلمان حصانة قانونية في قضية خاشقجي

أثار قرار إدارة الرئيس جو بايدن بمنح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حصانة قانونية في القضية المرفوعة ضده من قبل خطيبة الإعلامي الراحل جمال خاشقجي،... 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T06:44+0000

2022-11-19T06:44+0000

2022-11-19T06:44+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

أخبار السعودية اليوم

ولي العهد محمد بن سلمان

تقرير خاشقجي

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وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين، مساء الجمعة، إن الإدارة الأمريكية اتخذت هذا القرار لأن الأمير محمد بن سلمان يتولى منصب "رئيس الوزراء" في بلاده.وأكد باتيل أن القرار "قانوني ولا علاقة له بمضمون هذه القضية".وكانت واشنطن قد أعلنت أمس الجمعة، إنه لا يمكن مقاضاة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لأنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيسا لحكومة.يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد رفعت في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018.وذكر التقرير أن ولي العهد محمد بن سلمان، اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.ورفضت السعودية التقرير الأمريكي "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.

https://sputnikarabic.ae/20221118/المال-أولا-خديجة-جنكيز-تعلق-على-طلب-إدارة-بايدن-بمنح-محمد-بن-سلمان-الحصانة-1070292422.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, تقرير خاشقجي