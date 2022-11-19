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https://sputnikarabic.ae/20221119/مالوما-نجم-مونديال-قطر-ينسحب-من-حوار-تلفزيوني-مع-مراسل-إسرائيلي-ويصفه-بـالوقح-فيديو-1070331533.html
مالوما نجم مونديال قطر ينسحب من حوار تلفزيوني مع مراسل إسرائيلي ويصفه بـ"الوقح"... فيديو
مالوما نجم مونديال قطر ينسحب من حوار تلفزيوني مع مراسل إسرائيلي ويصفه بـ"الوقح"... فيديو
انسحب المغني الكولومبي مالوما المشارك في الأغنية الرسمية لمونديال قطر من مقابلة تلفزيونية مع مراسل إسرائيلي، بعد الإلحاح عليه حول أخلاقية مشاركته في الأغنية... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T15:09+0000
2022-11-19T15:09+0000
بطولة كأس العالم 2022
قطر
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ويشارك مالوما مع نيكي ميناج وميريام فارس في أغنية "توكو تاكا" التي أعدت لتكون الأغنية الرسمية لكأس العالم في قطر والذي ينطلق غدا الأحد 20 نوفمبر/ نشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وكان مالوما في المقابلة مع "موآف فاردي" مراسل قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية والتي تنقل المونديال من الدوحة عندما سأله الأخير: "شاكيرا ودوا ليبا رفضتا المشاركة في كأس العالم الحالي على خلفية التاريخ الإشكالي لقطر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، الآن أليست لديك أنت مشكلة مع انتهاك حقوق الإنسان في هذا البلد؟".وأجاب مالوما: "نعم، لكن هذا ليس شيئا بإمكاني حله، جئت إلى هنا فقط للاستمتاع بالحياة، وكرة القدم، هذا أمر لا يتعين عليّ التدخل فيه، أنا هنا فقط للاستمتاع بالموسيقى التي أقدمها، والحياة الرائعة وكرة القدم".لكن المراسل الإسرائيلي عاد وسأله: "لكنك مستعد لتفهم الناس الذين يقولون، أن وجودك هنا جاء لتبييض صورة قطر"، وهنا قاطعه مالوما وقد بدا عليه الضجر قائلا "هل يتعين علي أن أجيب عن هذا السؤال؟"، ليرد صوت غير معروف هويته من خلف الكاميرا قائلا "لا يتيعن عليك الإجابة".وفي هذه اللحظة، ترك مالوما المايك، وهم بمغادرة الاستوديو عندما سأله المراسل الإسرائيلي "ما المشكلة؟"، ليرد عليه المغني الكولومبي "أنت وقح".
قطر
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بطولة كأس العالم 2022, قطر
بطولة كأس العالم 2022, قطر

مالوما نجم مونديال قطر ينسحب من حوار تلفزيوني مع مراسل إسرائيلي ويصفه بـ"الوقح"... فيديو

15:09 GMT 19.11.2022
© AP Photo / Hassan Ammarيتجمع الناس حول ساعة العد التنازلي الرسمية التي تظهر الوقت المتبقي حتى انطلاق مونديال 2022 ، في الدوحة ، قطر ، الجمعة 11 نوفمبر 2022. تجري الاستعدادات النهائية لكأس العالم لكرة القدم التي تبدأ في 20 نوفمبر. عندما تواجه قطر الإكوادور.
يتجمع الناس حول ساعة العد التنازلي الرسمية التي تظهر الوقت المتبقي حتى انطلاق مونديال 2022 ، في الدوحة ، قطر ، الجمعة 11 نوفمبر 2022. تجري الاستعدادات النهائية لكأس العالم لكرة القدم التي تبدأ في 20 نوفمبر. عندما تواجه قطر الإكوادور. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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انسحب المغني الكولومبي مالوما المشارك في الأغنية الرسمية لمونديال قطر من مقابلة تلفزيونية مع مراسل إسرائيلي، بعد الإلحاح عليه حول أخلاقية مشاركته في الأغنية رغم تقارير تزعم بـ"انتهاكات لحقوق الإنسان" تقع في الدولة المنظمة للمهرجان الكروي العالمي.
ويشارك مالوما مع نيكي ميناج وميريام فارس في أغنية "توكو تاكا" التي أعدت لتكون الأغنية الرسمية لكأس العالم في قطر والذي ينطلق غدا الأحد 20 نوفمبر/ نشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وكان مالوما في المقابلة مع "موآف فاردي" مراسل قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية والتي تنقل المونديال من الدوحة عندما سأله الأخير: "شاكيرا ودوا ليبا رفضتا المشاركة في كأس العالم الحالي على خلفية التاريخ الإشكالي لقطر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، الآن أليست لديك أنت مشكلة مع انتهاك حقوق الإنسان في هذا البلد؟".
وأجاب مالوما: "نعم، لكن هذا ليس شيئا بإمكاني حله، جئت إلى هنا فقط للاستمتاع بالحياة، وكرة القدم، هذا أمر لا يتعين عليّ التدخل فيه، أنا هنا فقط للاستمتاع بالموسيقى التي أقدمها، والحياة الرائعة وكرة القدم".
لكن المراسل الإسرائيلي عاد وسأله: "لكنك مستعد لتفهم الناس الذين يقولون، أن وجودك هنا جاء لتبييض صورة قطر"، وهنا قاطعه مالوما وقد بدا عليه الضجر قائلا "هل يتعين علي أن أجيب عن هذا السؤال؟"، ليرد صوت غير معروف هويته من خلف الكاميرا قائلا "لا يتيعن عليك الإجابة".
وفي هذه اللحظة، ترك مالوما المايك، وهم بمغادرة الاستوديو عندما سأله المراسل الإسرائيلي "ما المشكلة؟"، ليرد عليه المغني الكولومبي "أنت وقح".
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