مالوما نجم مونديال قطر ينسحب من حوار تلفزيوني مع مراسل إسرائيلي ويصفه بـ"الوقح"... فيديو
© AP Photo / Hassan Ammarيتجمع الناس حول ساعة العد التنازلي الرسمية التي تظهر الوقت المتبقي حتى انطلاق مونديال 2022 ، في الدوحة ، قطر ، الجمعة 11 نوفمبر 2022. تجري الاستعدادات النهائية لكأس العالم لكرة القدم التي تبدأ في 20 نوفمبر. عندما تواجه قطر الإكوادور.
© AP Photo / Hassan Ammar
انسحب المغني الكولومبي مالوما المشارك في الأغنية الرسمية لمونديال قطر من مقابلة تلفزيونية مع مراسل إسرائيلي، بعد الإلحاح عليه حول أخلاقية مشاركته في الأغنية رغم تقارير تزعم بـ"انتهاكات لحقوق الإنسان" تقع في الدولة المنظمة للمهرجان الكروي العالمي.
ويشارك مالوما مع نيكي ميناج وميريام فارس في أغنية "توكو تاكا" التي أعدت لتكون الأغنية الرسمية لكأس العالم في قطر والذي ينطلق غدا الأحد 20 نوفمبر/ نشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وكان مالوما في المقابلة مع "موآف فاردي" مراسل قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية والتي تنقل المونديال من الدوحة عندما سأله الأخير: "شاكيرا ودوا ليبا رفضتا المشاركة في كأس العالم الحالي على خلفية التاريخ الإشكالي لقطر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، الآن أليست لديك أنت مشكلة مع انتهاك حقوق الإنسان في هذا البلد؟".
"נשאל על זכויות אדם - ונטש": סערה סביב פיצוץ הריאיון של מאלומה עם @MoavVardi בקטאר | הריאיון המלא - ב-20:00 ב-#חדשותהשבת בכאן 11https://t.co/qlZuDfE73S https://t.co/S355Y4A9GA— כאן חדשות (@kann_news) November 19, 2022
وأجاب مالوما: "نعم، لكن هذا ليس شيئا بإمكاني حله، جئت إلى هنا فقط للاستمتاع بالحياة، وكرة القدم، هذا أمر لا يتعين عليّ التدخل فيه، أنا هنا فقط للاستمتاع بالموسيقى التي أقدمها، والحياة الرائعة وكرة القدم".
لكن المراسل الإسرائيلي عاد وسأله: "لكنك مستعد لتفهم الناس الذين يقولون، أن وجودك هنا جاء لتبييض صورة قطر"، وهنا قاطعه مالوما وقد بدا عليه الضجر قائلا "هل يتعين علي أن أجيب عن هذا السؤال؟"، ليرد صوت غير معروف هويته من خلف الكاميرا قائلا "لا يتيعن عليك الإجابة".
وفي هذه اللحظة، ترك مالوما المايك، وهم بمغادرة الاستوديو عندما سأله المراسل الإسرائيلي "ما المشكلة؟"، ليرد عليه المغني الكولومبي "أنت وقح".