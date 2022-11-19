عربي
روسيا توجه رسالة إلى الأمم المتحدة حول المعاملة غير الإنسانية لأسرى الحرب الروس في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20221119/محمد-بن-سلمان-يحصل-على-الدكتوراه-الفخرية-من-جامعة-كاسيتسارت-التايلاندية-1070343148.html
محمد بن سلمان يحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة "كاسيتسارت" التايلاندية
محمد بن سلمان يحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة "كاسيتسارت" التايلاندية
تسلم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت شهادة الدكتوراه الفخرية، من جامعة "كاسيتسارت" التايلاندية في مجال معرفة الأرض من أجل... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T19:50+0000
2022-11-19T19:50+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1070342934_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_09c89bca8f08c61ff2bf50b7e31dfc1d.jpg
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الأمير استلم شهادة الدكتوراه خلال استقبال ولي العهد، في مقر إقامته بالعاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم، رئيس جامعة كاسيتسارت الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا.ونقلت الوكالة الرسمية عن رئيس الجامعة شكره وتقديره لولي العهد "لما تقدمه المملكة من مبادرات وحلول فاعلة في مجال البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة".ومن جانبه أكد محمد بن سلمان "دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة، لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة".وكان ولي العهد السعودي وصل إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في زيارة رسمية، مساء الخميس.وتتزامن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تايلاند، مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي "APEC".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1070342934_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_5cbe71c6f6bbc4de5d63e24df8fdedf6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

محمد بن سلمان يحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة "كاسيتسارت" التايلاندية

19:50 GMT 19.11.2022
© AFP 2022 / RUNGROJ YONGRITمحمد بن سلمان في تايلاند
محمد بن سلمان في تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022 / RUNGROJ YONGRIT
تابعنا عبرTelegram
تسلم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت شهادة الدكتوراه الفخرية، من جامعة "كاسيتسارت" التايلاندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الأمير استلم شهادة الدكتوراه خلال استقبال ولي العهد، في مقر إقامته بالعاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم، رئيس جامعة كاسيتسارت الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا.
ونقلت الوكالة الرسمية عن رئيس الجامعة شكره وتقديره لولي العهد "لما تقدمه المملكة من مبادرات وحلول فاعلة في مجال البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة".
ومن جانبه أكد محمد بن سلمان "دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة، لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة".
وكان ولي العهد السعودي وصل إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في زيارة رسمية، مساء الخميس.
وتتزامن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تايلاند، مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي "APEC".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала