محمد بن سلمان يحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة "كاسيتسارت" التايلاندية
© AFP 2022 / RUNGROJ YONGRITمحمد بن سلمان في تايلاند
© AFP 2022 / RUNGROJ YONGRIT
تسلم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت شهادة الدكتوراه الفخرية، من جامعة "كاسيتسارت" التايلاندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الأمير استلم شهادة الدكتوراه خلال استقبال ولي العهد، في مقر إقامته بالعاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم، رئيس جامعة كاسيتسارت الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا.
ونقلت الوكالة الرسمية عن رئيس الجامعة شكره وتقديره لولي العهد "لما تقدمه المملكة من مبادرات وحلول فاعلة في مجال البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة".
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة، وسموه يؤكد دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة.#ولي_العهد_في_تايلند #واس pic.twitter.com/kzBy14QKIK— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 19, 2022
ومن جانبه أكد محمد بن سلمان "دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة، لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة".
سمو #ولي_العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة، وسموه يؤكد دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة.https://t.co/Wio1E0cBNb#ولي_العهد_في_تايلند #واس pic.twitter.com/dWznNgIHmO— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 19, 2022
وكان ولي العهد السعودي وصل إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في زيارة رسمية، مساء الخميس.
وتتزامن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تايلاند، مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي "APEC".