https://sputnikarabic.ae/20221119/مدرب-المنتخب-القطري-مواجهة-الإكوادور-في-كأس-العالم-قطر-2022-ستكون-تاريخية-1070347589.html
مدرب المنتخب القطري: مواجهة الإكوادور في كأس العالم قطر 2022 تاريخية
مدرب المنتخب القطري: مواجهة الإكوادور في كأس العالم قطر 2022 تاريخية
قال الإسباني فليكيس سانشيز، مدرب المنتخب القطري، إن مواجهة منتخب الإكوادور في المباراة الافتتاحية لكأس العالم قطر 2022، ستكون لحظة تاريخية. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T21:53+0000
2022-11-19T21:53+0000
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ولفت سانشيز، إلى أن المنتخب القطري سيظهر في كأس العالم خلال المباراة التي تقام على أرضه وبين جماهيره، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم السبت.وأشار مدرب منتخب قطر إلى أن الانطلاقة ستكون أمام منتخب قوي استحق مكانه في كأس العالم، مشيرا إلى أن قطر استطاعت بناء منتخب جماعي تنافسي خلال السنوات الماضية.وأوضح فليكيس سانشيز أن المنتخب القطري يواجه تحديا كبيرا وأنه يسعى إلى إثبات قدرته على منافسة منتخبات المجموعة الأولى، التي تضم هولندا والسنغال والإكوادور.ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح مونديال قطر 2022 في ستاد البيت بمدينة الخور، على بعد 35 كلم شمال وسط الدوحة، حسبما ذكر موقع "قطر 2022".وتنطلق بطولة كأس العالم قطر 2022، غدا الأحد، ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221119/إنفانتينو-مشجعو-كأس-العالم-يمكنهم-البقاء-على-قيد-الحياة-دون-بيرة-فيديو-1070323838.html
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رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
مدرب المنتخب القطري: مواجهة الإكوادور في كأس العالم قطر 2022 تاريخية
21:53 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 21:59 GMT 19.11.2022) تابعنا عبر
قال الإسباني فليكيس سانشيز، مدرب المنتخب القطري، إن مواجهة منتخب الإكوادور في المباراة الافتتاحية لكأس العالم قطر 2022، ستكون لحظة تاريخية.
ولفت سانشيز، إلى أن المنتخب القطري سيظهر في كأس العالم
خلال المباراة التي تقام على أرضه وبين جماهيره، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم السبت.
وقال المدرب الإسباني: "الميدان له حقيقة مختلفة عن التكهنات، وهذا ما تعلمناه من التاريخ".
وأشار مدرب منتخب قطر إلى أن الانطلاقة ستكون أمام منتخب قوي استحق مكانه في كأس العالم، مشيرا إلى أن قطر
استطاعت بناء منتخب جماعي تنافسي خلال السنوات الماضية.
وأوضح فليكيس سانشيز أن المنتخب القطري يواجه تحديا كبيرا وأنه يسعى إلى إثبات قدرته على منافسة منتخبات المجموعة الأولى، التي تضم هولندا والسنغال والإكوادور.
ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح مونديال قطر
2022 في ستاد البيت بمدينة الخور، على بعد 35 كلم شمال وسط الدوحة، حسبما ذكر موقع "قطر 2022".
وتنطلق بطولة كأس العالم قطر 2022، غدا الأحد، ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.