https://sputnikarabic.ae/20221119/مدفعية-الجيش-الروسي-تدمر-رتلا-عسكريا-على-محور-زابوروجيه-1070323727.html
مدفعية الجيش الروسي تدمر رتلا عسكريا على محور زابوروجيه
مدفعية الجيش الروسي تدمر رتلا عسكريا على محور زابوروجيه
أعلن مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نجحت بتدمير رتل من الدبابات العسكرية الأوكرانية على محور زابوروجيه. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T09:39+0000
2022-11-19T09:39+0000
2022-11-19T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1065409512_0:92:2594:1551_1920x0_80_0_0_3e357160bcfeac546bd8d766a36241b4.jpg
وذكر المراسل أن مدافع ذاتية الدفع وجهت سلسلة من الضربات على مواقع ومعاقل محددة في مقاطعة زابوروجيه يتمركز فيها مسلحون الأوكران. وبهذا الصدد قال قائد الفصيلة: "نحن نعمل بمساعدة الكشافة لدينا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معتبرا أن كل مهمة تم إنجازها بنسبة 100٪. بناءً على حقيقة أنه تم اكتساب خبرة قتالية.كما تحدث عن جاهزية العسكريين الذين وصلوا إلى مناطق القتال خلال مرحلة التعبئة الجزئية، مؤكدا على أن المقاتلين الذين شاركوا في العملية الخاصة منذ الأيام الأولى شعروا وفهموا ماهية العمليات القتالية.وخلص القائد إلى القول "نحن ندربهم ، وبالتالي فهم يفهمون كل شيء بسرعة كبيرة، لذلك لا توجد مشاكل خاصة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1065409512_203:0:2392:1642_1920x0_80_0_0_93b426f45641fc037178e86a41a5ba07.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مدفعية الجيش الروسي تدمر رتلا عسكريا على محور زابوروجيه
تابعنا عبر
أعلن مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نجحت بتدمير رتل من الدبابات العسكرية الأوكرانية على محور زابوروجيه.
وذكر المراسل أن مدافع ذاتية الدفع وجهت سلسلة من الضربات على مواقع ومعاقل محددة في مقاطعة زابوروجيه يتمركز فيها مسلحون الأوكران.
وبهذا الصدد قال قائد الفصيلة: "نحن نعمل بمساعدة الكشافة لدينا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معتبرا أن كل مهمة تم إنجازها بنسبة 100٪. بناءً على حقيقة أنه تم اكتساب خبرة قتالية.
كما تحدث عن جاهزية العسكريين الذين وصلوا إلى مناطق القتال خلال مرحلة التعبئة الجزئية، مؤكدا على أن المقاتلين الذين شاركوا في العملية الخاصة منذ الأيام الأولى شعروا وفهموا ماهية العمليات القتالية.
وخلص القائد إلى القول "نحن ندربهم ، وبالتالي فهم يفهمون كل شيء بسرعة كبيرة، لذلك لا توجد مشاكل خاصة".