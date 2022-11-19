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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221119/مدفعية-الجيش-الروسي-تدمر-رتلا-عسكريا-على-محور-زابوروجيه-1070323727.html
مدفعية الجيش الروسي تدمر رتلا عسكريا على محور زابوروجيه
مدفعية الجيش الروسي تدمر رتلا عسكريا على محور زابوروجيه
أعلن مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نجحت بتدمير رتل من الدبابات العسكرية الأوكرانية على محور زابوروجيه. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T09:39+0000
2022-11-19T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكر المراسل أن مدافع ذاتية الدفع وجهت سلسلة من الضربات على مواقع ومعاقل محددة في مقاطعة زابوروجيه يتمركز فيها مسلحون الأوكران. وبهذا الصدد قال قائد الفصيلة: "نحن نعمل بمساعدة الكشافة لدينا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معتبرا أن كل مهمة تم إنجازها بنسبة 100٪. بناءً على حقيقة أنه تم اكتساب خبرة قتالية.كما تحدث عن جاهزية العسكريين الذين وصلوا إلى مناطق القتال خلال مرحلة التعبئة الجزئية، مؤكدا على أن المقاتلين الذين شاركوا في العملية الخاصة منذ الأيام الأولى شعروا وفهموا ماهية العمليات القتالية.وخلص القائد إلى القول "نحن ندربهم ، وبالتالي فهم يفهمون كل شيء بسرعة كبيرة، لذلك لا توجد مشاكل خاصة".
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مدفعية الجيش الروسي تدمر رتلا عسكريا على محور زابوروجيه

09:39 GMT 19.11.2022
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا
مدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© Sputnik . Иван Родионов
/
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أعلن مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نجحت بتدمير رتل من الدبابات العسكرية الأوكرانية على محور زابوروجيه.
وذكر المراسل أن مدافع ذاتية الدفع وجهت سلسلة من الضربات على مواقع ومعاقل محددة في مقاطعة زابوروجيه يتمركز فيها مسلحون الأوكران.
وبهذا الصدد قال قائد الفصيلة: "نحن نعمل بمساعدة الكشافة لدينا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معتبرا أن كل مهمة تم إنجازها بنسبة 100٪. بناءً على حقيقة أنه تم اكتساب خبرة قتالية.
كما تحدث عن جاهزية العسكريين الذين وصلوا إلى مناطق القتال خلال مرحلة التعبئة الجزئية، مؤكدا على أن المقاتلين الذين شاركوا في العملية الخاصة منذ الأيام الأولى شعروا وفهموا ماهية العمليات القتالية.
وخلص القائد إلى القول "نحن ندربهم ، وبالتالي فهم يفهمون كل شيء بسرعة كبيرة، لذلك لا توجد مشاكل خاصة".
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:47 GMT
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