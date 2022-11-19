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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221119/مدفيديف-يؤكد-أن-الجميع-سئم-من-نظام-كييف-وأن-الناتو-لا-يريد-قطع-علاقاته-مع-روسيا--1070330940.html
مدفيديف يؤكد أن الجميع سئم من نظام كييف وأن "الناتو" لا يريد قطع علاقاته مع روسيا
مدفيديف يؤكد أن الجميع سئم من نظام كييف وأن "الناتو" لا يريد قطع علاقاته مع روسيا
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، أن فلاديمير زيلينسكي لا يحتاج إلى مفاوضات لأسباب "أنانية"، فهي تشكل خطورة كبيرة عليه، لأنه يخشى من... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T15:14+0000
2022-11-19T15:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال مديفيدف في منشور له على "تلغرام": إن "زيلينسكي لا يحتاج إلى مفاوضات لأسباب أنانية واضحة تماما. علاوة على ذلك، فهي خطيرة جدا بالنسبة له... إذا كنت لا تعترف بواقع انهيار أوكرانيا، فمن غير المجدي الجلوس على الطاولة. وأنت تعترف بذلك، القوميون الخاصون بك الذين وبالاشتراك مع نخبة الجيش (الأوكراني)، سوف يقتلونك".وأشار مدفيديف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي لا يريدون قطع العلاقات بشكل كامل مع روسيا.وتابع مدفيديف: "لقد سئم الجميع من نظام كييف. خاصة من العصبي زيلينسكي، الذي عمل باستمرار على جلد المشاعر والأنين والعبوس والابتزاز بالمزيد والمزيد من الصدقات بالمال والأسلحة. إنه يتصرف مثل طفل هستيري يعاني من مشكلات في النمو".وبين مدفيديف أن المحاولات الفاشلة لنظام كييف "لنقل (تهمة) قصف بولندا إلى بلدنا لم يقبلها أي شخص، حتى أكثر البولنديين رهابا للروس".
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مدفيديف يؤكد أن الجميع سئم من نظام كييف وأن "الناتو" لا يريد قطع علاقاته مع روسيا

15:14 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 15:25 GMT 19.11.2022)
© Sputnik . Alexander Astafyev / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف
 رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© Sputnik . Alexander Astafyev
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، أن فلاديمير زيلينسكي لا يحتاج إلى مفاوضات لأسباب "أنانية"، فهي تشكل خطورة كبيرة عليه، لأنه يخشى من القوميين المتطرفين الأوكرانيين لدرجة "الإغماء".
وقال مديفيدف في منشور له على "تلغرام": إن "زيلينسكي لا يحتاج إلى مفاوضات لأسباب أنانية واضحة تماما. علاوة على ذلك، فهي خطيرة جدا بالنسبة له... إذا كنت لا تعترف بواقع انهيار أوكرانيا، فمن غير المجدي الجلوس على الطاولة. وأنت تعترف بذلك، القوميون الخاصون بك الذين وبالاشتراك مع نخبة الجيش (الأوكراني)، سوف يقتلونك".
وأشار مدفيديف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي لا يريدون قطع العلاقات بشكل كامل مع روسيا.

"الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي لا يريدون قطيعة نهائية مع روسيا محفوفة بمخاطر نشوب حرب عالمية ثالثة. لهذا الأمر هنا كانت المحاولات المتكررة لكبح كييف ودفعها إلى المفاوضات".

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
دميتري مدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
وتابع مدفيديف: "لقد سئم الجميع من نظام كييف. خاصة من العصبي زيلينسكي، الذي عمل باستمرار على جلد المشاعر والأنين والعبوس والابتزاز بالمزيد والمزيد من الصدقات بالمال والأسلحة. إنه يتصرف مثل طفل هستيري يعاني من مشكلات في النمو".
وبين مدفيديف أن المحاولات الفاشلة لنظام كييف "لنقل (تهمة) قصف بولندا إلى بلدنا لم يقبلها أي شخص، حتى أكثر البولنديين رهابا للروس".
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:56 GMT
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