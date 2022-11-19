https://sputnikarabic.ae/20221119/معلومات-عن-طائرات-تايفون-التي-تستخدمها-قطر-في-تأمين-كأس-العالم-1070340388.html
معلومات عن طائرات "تايفون" التي تستخدمها قطر في تأمين كأس العالم
معلومات عن طائرات "تايفون" التي تستخدمها قطر في تأمين كأس العالم
أعلنت وزارة الدفاع القطرية استخدام طائرات "تايفون" في تأمين بطولة كأس العالم قطر 2022، التي تنطلق غدا الأحد وتستمر حتى الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T19:00+0000
2022-11-19T19:00+0000
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رصد عسكري
قطر
أخبار قطر اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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وتصنف يوروفايتر "تايفون" ضمن الطائرات الحربية متعددة المهام، التي يصل مداها إلى 2900 كلم، حسبما ذكر موقع "يوروفايتر"، في تقرير عن الطائرة.ولفت الموقع إلى أن "تايفون" تم تطويرها ضمن مشروع مشترك بين عدة دول أوروبية بينها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.المواصفات الفنية للطائرةوتطلق قطر على مقاتلاتها من هذا النوع اسم "الذاريات" وهي جزء من القوات الجوية القطرية التي تضم 165 طائرة حربية.وتستعين قطر بوسائل تأمين متنوعة لتأمين بطولة كأس العالم قطر 2022، التي ستكون أول بطولة عالمية من هذا النوع تنظمها دولة عربية وأول بطولة في المنطقة.ومن المقرر أن يلعب منتخب قطر، أمام منتخب الإكوادور، في المباراة الافتتاحية، التي تقام، غدا الأحد.
https://sputnikarabic.ae/20221119/رئيس-البرازيل-يعلق-على-الهجوم-الذي-تتعرض-له-قطر-قبل-انطلاق-كأس-العالم-1070321775.html
https://sputnikarabic.ae/20180707/مقاتلات-تايفون-الحرب-الجوية-1033615491.html
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رصد عسكري, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
رصد عسكري, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
معلومات عن طائرات "تايفون" التي تستخدمها قطر في تأمين كأس العالم
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أعلنت وزارة الدفاع القطرية استخدام طائرات "تايفون" في تأمين بطولة كأس العالم قطر 2022، التي تنطلق غدا الأحد وتستمر حتى الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتصنف يوروفايتر "تايفون" ضمن الطائرات الحربية متعددة المهام، التي يصل مداها إلى 2900 كلم، حسبما ذكر
موقع "يوروفايتر"، في تقرير عن الطائرة.
ولفت الموقع إلى أن "تايفون" تم تطويرها ضمن مشروع مشترك بين عدة دول أوروبية بينها بريطانيا وألمانيا
وإيطاليا وإسبانيا.
المواصفات الفنية للطائرة
السرعة: 2470 كيلومترا في الساعة (2 ماخ) أي ضعف سرعة الصوت.
ارتفاع التحليق: 55 ألف قدم (نحو 16.7 كلم).
المسافة بين الجناحين: 10.9 متر.
تعقب عدة أهداف في وقت واحد.
مراقبة الأهداف البرية المتحركة.
رسم خرائط عالية الوضوح للمناطق التي يتم مسحها.
وتطلق قطر على مقاتلاتها من هذا النوع اسم "الذاريات" وهي جزء من القوات الجوية القطرية التي تضم 165 طائرة حربية.
وتستعين قطر بوسائل تأمين متنوعة لتأمين بطولة كأس العالم قطر 2022، التي ستكون أول بطولة عالمية من هذا النوع تنظمها دولة عربية وأول بطولة في المنطقة.
ومن المقرر أن يلعب منتخب قطر، أمام منتخب الإكوادور، في المباراة الافتتاحية
، التي تقام، غدا الأحد.