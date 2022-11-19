https://sputnikarabic.ae/20221119/مفوضة-حقوق-الإنسان-في-لوغانسك-تدعو-إلى-إجراء-تحقيق-بقضية-إعدام-أسرى-روس-في-دونباس-1070321615.html

مفوضة حقوق الإنسان في لوغانسك تدعو إلى إجراء تحقيق بقضية إعدام أسرى روس في دونباس

مفوضة حقوق الإنسان في لوغانسك تدعو إلى إجراء تحقيق بقضية إعدام أسرى روس في دونباس

دعت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية فيكتوريا سيرديوكوفا، اليوم السبت، إلى التحقيق في إعدام أسرى حرب روس على يد جنود أوكرانيين. 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T07:58+0000

2022-11-19T07:58+0000

2022-11-19T07:58+0000

روسيا

القوات الروسية

القوات المسلحة الأوكرانية

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وقالت سيرديوكوفا على "تلغرام": "من الضروري الوقف الفوري للعربدة الدموية التي أطلقها نظام كييف دون خوف من عقاب وشيك. وأدعو جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى إجراء تحقيق شامل في هذه القضية ومعاقبة المسؤولين عما فعلوه".ووصفت سيرديوكوفا مذبحة أسرى الحرب بأنها مثال حي على انتهاك جميع قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحرب.يذكر أن الأمم المتحدة دعت كذلك إلى إجراء تحقيق في القضية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة، وذلك بعد إقدام الجيش الأوكراني على قتل 10 أسرى من الجنود الروس عمدا بطلقات في الرأس.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن الجيش الأوكراني قتل عمدا أكثر من 10 أسرى من الجنود الروس بطلقات في الرأس، وهي جريمة لا يمكن لأحد أن يقدمها على أنها "استثناء مأساوي".وكان مقطع فيديو يظهر قيام الجيش الأوكراني بإطلاق الرصاص على الأسرى الروس وهم مستلقون على الأرض، قد انتشر على شبكة الإنترنت اليوم. وبحسب فاليري فاديف، رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فإن هذه الواقعة حدثت في ماكييفكا.

https://sputnikarabic.ae/20221118/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-أعدمت-10-أسرى-حرب-روس-بإطلاق-النار-على-الرأس-مباشرة-1070305813.html

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روسيا, القوات الروسية, القوات المسلحة الأوكرانية