https://sputnikarabic.ae/20221119/مقاتلات-روسية-تحيد-60-جنديا-ومرتزقا-أوكرانيا-في-محور-كوبيانسك--1070325886.html
مقاتلات روسية تحيد 110 من الجنود والمرتزقة الأوكرانيين في كوبيانسك وكراسني ليمان
مقاتلات روسية تحيد 110 من الجنود والمرتزقة الأوكرانيين في كوبيانسك وكراسني ليمان
حيدت القوات الروسية، حوالي 110 من المرتزقة الأجانب والعسكريين الأوكرانيين، خلال ضربات نفذتها اليوم السبت على عدة محاور في كوبيانسك وكراسني ليمان. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T11:13+0000
2022-11-19T11:13+0000
2022-11-19T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن القوات الروسية أحبطت هجمات نفذتها المجموعات التكتيكية الأوكرانية المعززة بالمرتزقة من مناطق بيرشوترافنيفوي وكيسلوفكا وكراخمالني في مقاطعة خاركوف في اتجاه كوبيانسك.بالإضافة إلى ذلك، أشارت الدفاع الروسية إلى إحباط محاولة للقوات الأوكرانية لشن هجوم باستخدام سريتين تكتيكيتين في اتجاه تشيرفونوبوبوفكا وبلوشانكا في اتجاه كراسنوليمانسك ومواقع في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تم تحييد ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 مركبات قتال مشاة ومدرعتين".
https://sputnikarabic.ae/20221119/القوات-الروسية-تحيد-أكثر-من-120-جنديا-أوكرانيا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1070325978.html
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روسيا
مقاتلات روسية تحيد 110 من الجنود والمرتزقة الأوكرانيين في كوبيانسك وكراسني ليمان
11:13 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 12:04 GMT 19.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
حيدت القوات الروسية، حوالي 110 من المرتزقة الأجانب والعسكريين الأوكرانيين، خلال ضربات نفذتها اليوم السبت على عدة محاور في كوبيانسك وكراسني ليمان.
وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن القوات الروسية أحبطت هجمات نفذتها المجموعات التكتيكية الأوكرانية المعززة بالمرتزقة من مناطق بيرشوترافنيفوي وكيسلوفكا وكراخمالني في مقاطعة خاركوف في اتجاه كوبيانسك.
"نتيجة لنيران المدفعية والهجوم وضربات الطيران التابع للجيش الروسي، تم تحييد أكثر من 60 جنديا ومرتزقا أوكرانيا وتدمير 3 دبابات وعربة قتال مشاة وناقلتي جند مدرعة".
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الدفاع الروسية إلى إحباط محاولة للقوات الأوكرانية لشن هجوم باستخدام سريتين تكتيكيتين في اتجاه تشيرفونوبوبوفكا وبلوشانكا في اتجاه كراسنوليمانسك ومواقع في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تم تحييد ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 مركبات قتال مشاة ومدرعتين".