https://sputnikarabic.ae/20221119/مقتل-وإصابة-5-جنود-يمنيين-إثر-كمين-لتنظيم-القاعدة-في-محافظة-أبين-1070325263.html
مقتل وإصابة 5 جنود يمنيين إثر كمين لتنظيم "القاعدة" في محافظة أبين
مقتل وإصابة 5 جنود يمنيين إثر كمين لتنظيم "القاعدة" في محافظة أبين
لقي جنديان يمنيان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، اليوم السبت، إثر تفجير نفذه تنظيم القاعدة الإرهابي، في محافظة أبين جنوبي اليمن. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T10:42+0000
2022-11-19T10:42+0000
2022-11-19T10:44+0000
الحرب على اليمن
العالم العربي
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القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين، لوكالة سبوتنيك، إن "عناصر من تنظيم القاعدة فجرت عبوة ناسفة بالتزامن مع مرور آلية لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن] في وادي عوِّمران شرق مديرية مُودية شمال شرقي أبين"، مشيرا إلى أن الكمين أسفر عن مقتل جنديين وجرح ثلاثة آخرين، حالة اثنين منهم خطيرة.ويأتي الكمين بعد ثلاثة أشهر من إعلان قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، السيطرة على وادي عوِّمران بما فيه معسكر لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، عقب مواجهات مع عناصر من التنظيم.يذكر أنه في 22 آب/أغسطس الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، إطلاق قواته عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين من عناصر "القاعدة".وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطا لتنظيم "القاعدة" وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادةً ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم.وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة في مناطق عدة باليمن، مع اندلاع الصراع الذي يمزق البلد العربي منذ 8 أعوام.وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221117/الجيش-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بتقويض-الأمن-الإقليمي-بتجربة-صاروخ-مضاد-للسفن-1070289740.html
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الحرب على اليمن, العالم العربي
الحرب على اليمن, العالم العربي
مقتل وإصابة 5 جنود يمنيين إثر كمين لتنظيم "القاعدة" في محافظة أبين
10:42 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 10:44 GMT 19.11.2022) تابعنا عبر
لقي جنديان يمنيان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، اليوم السبت، إثر تفجير نفذه تنظيم القاعدة الإرهابي، في محافظة أبين جنوبي اليمن.
القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين، لوكالة سبوتنيك، إن "عناصر من تنظيم القاعدة فجرت عبوة ناسفة بالتزامن مع مرور آلية لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن] في وادي عوِّمران شرق مديرية مُودية شمال شرقي أبين"، مشيرا إلى أن الكمين أسفر عن مقتل جنديين وجرح ثلاثة آخرين، حالة اثنين منهم خطيرة.
ويأتي الكمين بعد ثلاثة أشهر من إعلان قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، السيطرة على وادي عوِّمران بما فيه معسكر لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، عقب مواجهات مع عناصر من التنظيم.
يذكر أنه في 22 آب/أغسطس الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، إطلاق قواته عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين من عناصر "القاعدة".
وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطا لتنظيم "القاعدة"
وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادةً ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم.
وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة في مناطق عدة باليمن، مع اندلاع الصراع الذي يمزق البلد العربي منذ 8 أعوام.
وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.