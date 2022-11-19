https://sputnikarabic.ae/20221119/موسكو-تندد-بارتكاب-أوكرانيا-جريمة-حرب-ضد-أسرى-روس-كييف-تعترف-بتورطها-في-سقوط-صاروخ-على-بولندا-1070331051.html

موسكو تندد بارتكاب أوكرانيا جريمة حرب ضد أسرى روس.. كييف تعترف بتورطها في سقوط صاروخ على بولندا

موسكو تندد بارتكاب أوكرانيا جريمة حرب ضد أسرى روس.. كييف تعترف بتورطها في سقوط صاروخ على بولندا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الأوكراني قتل عمدا أكثر من عشرة أسرى من الجنود الروس بطلقات في الرأس، وهي جريمة لا يمكن لأحد أن يقدمها على أنها "استثناء... 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T15:02+0000

2022-11-19T15:02+0000

2022-11-19T15:02+0000

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عالم سبوتنيك

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موسكو تندد بارتكاب أوكرانيا جريمة حرب ضد أسرى روس.. أوكرانيا تعترف بتورطها في سقوط صاروخ على بولندا موسكو تندد بارتكاب أوكرانيا جريمة حرب ضد أسرى روس.. أوكرانيا تعترف بتورطها في سقوط صاروخ على بولندا

وكشف مقطع فيديو قيام الجيش الأوكراني بإطلاق الرصاص على الأسرى الروس وهم مستلقون على الأرض، في مدينة ماكييفكا.بيان وزارة الدفاع الروسية، اعتبر أن مقتل الجنود الروس بهذه الطريقة يؤكد الجوهر الوحشي لنظام كييف الحالي بقيادة زيلينسكي ومن يحمونه ويدعمونه، ودليل على مذبحة جماعية تدحض مزاعم أوكرانيا باحترامها لحقوق أسرى الحرب.وأوضح أن الغاية من هذه العملية في هذا التوقيت هو محاولة كييف عرقلة المفاوضات، مشيرا إلى أن هناك صيغة وضعها جيك سوليفان عندما انسحبت روسيا من خيرسون تتضمن بندا خفيا لم تلتزم به أوكرانيا وهي تحاول الآن التملص منه.أوكرانيا تعترف بتورطها في سقوط صاروخ على بولندا.. وروسيا تشير إلى أن كييف تحاول إشعال مواجهة مع الناتواعترف المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيغنات، بأن أوكرانيا تورطت في إطلاق صاروخ سقط في الأراضي البولندية، ما يعني سقوط كل الدعاوى التي أعلنتها كييف والدول الغربية حول مسؤولية روسيا عن الصاروخ.من جانبه، اتهم السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولى أنطونوف، كييف بالسعي إلى إشعال صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف الناتو.وبيّن أنطونوف أن السلطات الأوكرانية لا تطلب من واشنطن مساعدة عسكرية فحسب، لكنها تحاول إثارة صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.وأكد المحلل السياسي، فائز حوالة، إن زيلنسكي يسعى لإشعال حرب عالمية جديدة، وقد جاء إقرار كييف بالتورط في سقوط صاروخ على بولندا بضغوط غربية بسبب ما يعلمونه عن هذه الواقعة.وذكر أن الأمر برمته عبارة عن مسرحية لحث دول الناتو والغرب لزيادة الدعم إلى أوكرانيا، كما أن الهدف الحقيقي من هذا الادعاء هو محاولة بولندا تدعيم دفاعاتها الجوية باتجاه الحدود البولندية الأوكرانية.الكشف عن تجدد المحادثات بين إيران ووكالة الطاقة الذرية.. وواشنطن تستبعد إمكانية إحياء الاتفاق النوويكشف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن وجود محادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجرى حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.الجولة الجديدة من المفاوضات ستكون بين خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجانب الإيراني، وذلك بعد أن وافقت السلطات الإيرانية على زيارة بعثة الوكالة، للتحقيق في منشأ جزيئات اليورانيوم بالمنشآت.في المقابل، استبعد نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولين كول، إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني في المستقبل القريب.وأضاف أن إيران تريد ضمان حقوقها النووية، وصيغة عادلة، لذا تطلب مرارا إلغاء كافة العقوبات ضدها للاستمرار في الاتفاق، وقد كشفت الخارجية الإيرانية أن واشنطن تتواصل معها من أجل إملاء الشروط الغربية فقط ودون التزام للجانب الأمريكي.تركيا تؤكد أن عملياتها في سوريا والعراق مستمرة ضد حزب العمال الكردستانيشدد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على أن العمليات العسكرية لبلاده في كل من سوريا والعراق ستستمر.يأتي هذا على وقع الانفجار الذي خلف ضحايا وإصابات يوم الأحد الماضي، في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول.وأكد أوغلو على استمرار الضربات والعمليات الخاصة التي تنفذها القوات وأجهزة الاستخبارات ضد قيادات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شرق سوريا وشمال العراق.وقال المحلل السياسي التركي، جواد جوك، إن "الحكومة التركية قررت منذ سنوات اختيار طريق القتال ضد حزب العمال الكردستاني الإرهابي ولا مجال للمفاوضات معه".وأوضح أنه كان هناك مجال للمفاوضات أولا لكن الحكومة غيرت السياسة بعد ذلك، والحكومة التركية حصدت بالفعل نتائج ملموسة بداية لكن لم تستمر، والآن تأتي العمليات المنتظرة تزامنا مع مراحل ما قبل الانتخابات الرئاسية في تركيا.وأضاف أن الحكومة التركية تهتم بما يجري في الداخل، ولا تعبأ كثيرا بتحذيرات الجانبين السوري والعراقي.روسيا والصين تستعدان لإطلاق اتفاق للطاقة عن طريق الشرق الأقصى تتعاملان فيه بالعملات المحليةأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا والصين تستعدان لتوقيع اتفاقية بشأن إمداد الأسواق الصينية بالغاز عن طريق الشرق الأقصى، مشيرا إلى أن موسكو وبكين تعملان على زيادة حجم التجارة في قطاع الطاقة بالعملات الوطنية.وفي تصريحات عقب اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الصينية للتعاون في مجال الطاقة، لفت نوفاك إلى زيادة حجم المبيعات بين البلدين في قطاع الطاقة خلال عام 2022 بنسبة 64% من الناحية النقدية، وبنسبة 10% من الناحية المادية.وأوضح أن "هذه واحدة من النقاط التي تقلق الولايات المتحدة لأنها ستؤدي إلى إضعاف الدولار المسؤول حاليا عن نحو 67 في المئة من المعاملات التجارية الدولية".وأكد أن هذا الإجراء "سيعزز من قوة العملات المحلية لهذه الدول حيث أن مجرد إعلان روسيا عن عزمها بيع الغاز مقابل الروبل أو الذهب، أدى إلى ارتفاعات كبيرة للروبل، وأحدث نقلة كبرى للاقتصاد الروسي".للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك...

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