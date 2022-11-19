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موسكو ترسل طلبا إلى جميع دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقييم دور بولندا
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221119/موسكو-رفض-مشاركة-لافروف-يتعارض-مع-دور-بولندا-كرئيس-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1070326817.html
موسكو ترسل طلبا إلى جميع دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقييم دور بولندا
موسكو ترسل طلبا إلى جميع دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقييم دور بولندا
قالت وزارة الخارجية الروسية إن قرار بولندا برفض مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المشاركة في اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T12:01+0000
2022-11-19T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وشددت الخارجية الروسية على أن قرار وارسو غير متوافق مع وضعها كرئيسه لمنظمة يشارك فيها 57 دولة ذات سيادة ومستقلة.وأضافت الخارجية الروسية، أن موسكو أرسلت طلبا إلى جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اليوم السابق لتقييم إجراءات بولندا.
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موسكو ترسل طلبا إلى جميع دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقييم دور بولندا

12:01 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 12:19 GMT 19.11.2022)
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© Sputnik . wasim suliman
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن قرار بولندا برفض مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المشاركة في اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في لودز يتعارض مع وضعها كرئيس حالي للمنظمة.
وشددت الخارجية الروسية على أن قرار وارسو غير متوافق مع وضعها كرئيسه لمنظمة يشارك فيها 57 دولة ذات سيادة ومستقلة.

"هذا (القرار) غير متوافق مع وضع رئيس منظمة تشارك فيها 57 دولة كدول ذات سيادة ومستقلة في ظروف المساواة الكاملة. لقد تم انتهاك النظام الداخلي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وقرارات هيئات صنع القرار التابعة لها، ولا سيما قرار المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بورتو (2002) بشأن مبادئ الرئاسة الحالية".

وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي
الخارجية الروسية
وأضافت الخارجية الروسية، أن موسكو أرسلت طلبا إلى جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اليوم السابق لتقييم إجراءات بولندا.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:02 GMT
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