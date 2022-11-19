https://sputnikarabic.ae/20221119/موسكو-رفض-مشاركة-لافروف-يتعارض-مع-دور-بولندا-كرئيس-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1070326817.html
موسكو ترسل طلبا إلى جميع دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقييم دور بولندا
موسكو ترسل طلبا إلى جميع دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقييم دور بولندا
قالت وزارة الخارجية الروسية إن قرار بولندا برفض مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المشاركة في اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T12:01+0000
2022-11-19T12:01+0000
2022-11-19T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629515_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a5934ad4a1af21ec16527374b2792ce3.jpg
وشددت الخارجية الروسية على أن قرار وارسو غير متوافق مع وضعها كرئيسه لمنظمة يشارك فيها 57 دولة ذات سيادة ومستقلة.وأضافت الخارجية الروسية، أن موسكو أرسلت طلبا إلى جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اليوم السابق لتقييم إجراءات بولندا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629515_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_cc85b193c073c249537c7253d47a809e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو ترسل طلبا إلى جميع دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقييم دور بولندا
12:01 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 12:19 GMT 19.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت وزارة الخارجية الروسية إن قرار بولندا برفض مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المشاركة في اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في لودز يتعارض مع وضعها كرئيس حالي للمنظمة.
وشددت الخارجية الروسية على أن قرار وارسو غير متوافق مع وضعها كرئيسه لمنظمة يشارك فيها 57 دولة ذات سيادة ومستقلة.
"هذا (القرار) غير متوافق مع وضع رئيس منظمة تشارك فيها 57 دولة كدول ذات سيادة ومستقلة في ظروف المساواة الكاملة. لقد تم انتهاك النظام الداخلي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وقرارات هيئات صنع القرار التابعة لها، ولا سيما قرار المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بورتو (2002) بشأن مبادئ الرئاسة الحالية".
وأضافت الخارجية الروسية، أن موسكو أرسلت طلبا إلى جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اليوم السابق لتقييم إجراءات بولندا.