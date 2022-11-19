https://sputnikarabic.ae/20221119/نائب-فرنسي-يدعو-إلى-وقف-دعم-زيلينسكي-لمحاولته-إشعال-حرب-عالمية-ثالثة-1070324457.html

نائب فرنسي يدعو إلى وقف دعم زيلينسكي لمحاولته إشعال حرب عالمية ثالثة

نائب فرنسي يدعو إلى وقف دعم زيلينسكي لمحاولته إشعال حرب عالمية ثالثة

دعا النائب الفرنسي، عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس حزب "انهضي فرنسا" نيكولا دوبون إينيون إلى وقف دعم زيلينسكي لمحاولته إشعال حرب عالمية ثالثة. 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T10:13+0000

2022-11-19T10:13+0000

2022-11-19T11:26+0000

العالم

أخبار فرنسا

روسيا

أخبار أوكرانيا

فلاديمير زيلينسكي

حرب عالمية ثالثة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068833671_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_5bade7a83302afc079f85ba5cd7bb127.jpg

وكتب النائب على "تويتر" اليوم السبت "زيلينسكي، بإطلاقه صاروخ على بولندا وإلقاء اللوم على الروس، كاد يشعل الحرب العالمية الثالثة، توقف عن دعم هذا الشخص الخطير، نحن بحاجة ماسة إلى إيجاد خطة للعودة إلى السلام".وأشار النائب إلى أن "خطة السلام هي الحل الوحيد الممكن للصراع في أوكرانيا ويجب أن تشمل وقف إطلاق النار، واستقلال دونباس، وفقا لاتفاقيات مينسك، وحياد أوكرانيا".وأفادت وسائل إعلام بولندية، مساء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا، في مقاطعة لوبلين على الحدود مع أوكرانيا، حيث قتل شخصان جراء سقوط الصواريخ.وذكرت وزارة الخارجية البولندية أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع. وأشار الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى أن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة عن الصواريخ التي سقطت على أراضي الجمهورية.وفي صباح يوم 16 نوفمبر، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع طارئ لزعماء دول مجموعة السبع ودول الناتو، الذين يشاركون في قمة مجموعة العشرين في بالي.ونتيجة لهذا الاجتماع، قال إن المعلومات الأولية تدحض حقيقة أن الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قادمًا من روسيا.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، لم تكن هناك ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، والصور المنشورة لبعض الحطام لاعلاقة لها بالأسلحة الروسية.ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ "روسية" هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.

https://sputnikarabic.ae/20221116/ستولتنبرغ-لا-دلائل-تشير-إلى-عزم-موسكو-الهجوم-على-وارسو-1070241235.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار فرنسا , روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, حرب عالمية ثالثة