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https://sputnikarabic.ae/20221119/وزير-الفلاحة-الجزائري-يناقش-الإصلاحات-الأخيرة-مع-صندوق-النقد-الدولي-1070327456.html
وزير الفلاحة الجزائري يناقش الإصلاحات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي
وزير الفلاحة الجزائري يناقش الإصلاحات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي
ناقش وزير الفلاحة الجزائري، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم السبت، الإصلاحات الأخيرة التي شهدها القطاع الزراعي في البلاد مع وفد صندوق النقد الدولي. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T12:58+0000
2022-11-19T12:58+0000
الجزائر
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وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن هني استقبل بمقر الوزارة، وفدا عن صندوق النقد الدولي برئاسة فيرديي جنيفييف، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر.ودارت النقاشات حول المواضيع المتعلقة بالقطاع، ومنها أداء القطاع الفلاحي والإصلاحات الأخيرة، وكذلك الإصلاح الضريبي واستراتيجية التنمية الزراعية والإجراءات المتخذة ذات الصلة بتحديات التغيرات المناخية.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشف هني عن أن السد الأخضر سيكون موردا اقتصاديا واجتماعيا مهما من خلال توسيعه من 3.7 إلى 4.7 مليون هكتار في 13 ولاية.جاء ذلك خلال زيارة الوزير التفقدية التي في ولاية الجلفة، على هامش الاحتفال باليوم الوطني للشجرة، تحت شعار: "الغابة الجزائرية، ثروة اقتصادية، ومصدر للتنوع البيولوجي وأداة لمكافحة التصحر".وكشف وزير الفلاحة الجزائري عن أن هذا التوجه يتوافق مع الأهداف المبرمجة لفترة 2020-2024، المنبثقة عن برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة. فيما يتعلق بالمحافظة على الموارد الطبيعية.
الجزائر
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الجزائر, العالم العربي
الجزائر, العالم العربي

وزير الفلاحة الجزائري يناقش الإصلاحات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي

12:58 GMT 19.11.2022
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© flickr.com / habib kaki
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ناقش وزير الفلاحة الجزائري، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم السبت، الإصلاحات الأخيرة التي شهدها القطاع الزراعي في البلاد مع وفد صندوق النقد الدولي.
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن هني استقبل بمقر الوزارة، وفدا عن صندوق النقد الدولي برئاسة فيرديي جنيفييف، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر.
ودارت النقاشات حول المواضيع المتعلقة بالقطاع، ومنها أداء القطاع الفلاحي والإصلاحات الأخيرة، وكذلك الإصلاح الضريبي واستراتيجية التنمية الزراعية والإجراءات المتخذة ذات الصلة بتحديات التغيرات المناخية.
يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشف هني عن أن السد الأخضر سيكون موردا اقتصاديا واجتماعيا مهما من خلال توسيعه من 3.7 إلى 4.7 مليون هكتار في 13 ولاية.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير التفقدية التي في ولاية الجلفة، على هامش الاحتفال باليوم الوطني للشجرة، تحت شعار: "الغابة الجزائرية، ثروة اقتصادية، ومصدر للتنوع البيولوجي وأداة لمكافحة التصحر".
وكشف وزير الفلاحة الجزائري عن أن هذا التوجه يتوافق مع الأهداف المبرمجة لفترة 2020-2024، المنبثقة عن برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة. فيما يتعلق بالمحافظة على الموارد الطبيعية.
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