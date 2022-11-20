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https://sputnikarabic.ae/20221120/أحداث-غريبة-في-تاريخ-بطولة-كأس-العالم-لكرة-القدم-1070356189.html
أحداث غريبة في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم
أحداث غريبة في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم
عرفت بطولة كأس العالم لكرة القدم منذ بدايتها سلسلة من الأحداث الغربية واللقطات الطريفة. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T12:01+0000
2022-11-20T12:01+0000
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
مباريات
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في بطولة كأس العالم في ألمانيا عام 1974، تعرض لاعبو منتخب الزائير إلى تهديدات بالقتل في حال فازت عليهم البرازيل بنتيجة 4-0 وذلك بعد هزيمتهم في المبارتين السابقتين.وشاءت الصدف أن أحرز المنتخب البرازيلي 3 أهداف بالفعل، ولم يتبق سوى هدف وتتحقق التهديدات سالفة الذكر، وقبل نهاية المباراة تحصل البرازيليون على ركلة حرة، وفاجأ حينها مدافع الزائير جوزيف مويبو إيلونغا الجميع، وضرب الكرة بعيدا كي يمنع تسجيل الهدف الرابع.وفي مونديال إسبانيا 1982، شهدت هذه النسخة، فضيحة مدوية تسببت في إقصاء منتخب الجزائر من الدور الأول، بعد تواطؤ من جانب ألمانيا والنمسا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة.وخرج المنتخب الجزائري من الدورة ضحية هذه المؤامرة، حيث قدم مستويات متميزة في البطولة، وحقق نتائج استثنائية كان أبرزها الفوز على ألمانيا (2-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل الخسارة أمام النمسا 0-2، ثم الفوز ضد تشيلي 3-2.ومنذ ذلك الحين، قرر الاتحاد الدولي "فيفا"، إقامة مباريات الجولة الأخيرة من كل مجموعة في توقيت واحد.وفي مونديال 1994، أحرز قائد المنتخب الكولومبي أندريس إسكوبار هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في مباراته أمام الولايات المتحدة في مونديال 1994، تسبب ذلك الهدف في إقصاء المنتخب الكولومبي خلال دور المجموعات.وعاد إسكوبار إلى بلده وأثناء تجوله في مدينة ميدلين الكولومبية بعد 10 أيام من المباراة، أوقفه مجموعة من الرجال ساخرين من هدفه.ورغم محاولات اللاعب إيضاح الأمر لهم إلا أن أحدهم أـطلق عليه النار ست مرات، وتبين لاحقا إن المسلح ومن معه كانوا قد خسروا أموالا طائلة في مراهنات على مباريات كولومبيا.في مونديال روسيا 2018، رصدت وكالة تتبع الزلازل والبراكين المكسيكية هزات أرضية في مدينة مكسيكو سيتي، قالت الوكالة إنها تزامنت مع احتفالات المشجعين المكسيكيين التي زلزلت الأرض، بعد فوز منتخب المكسيك على نظيره الألماني في المباراة الافتتاحية لكأس العالم عام 2018 في روسيا بهدف مقابل لا شيء.
https://sputnikarabic.ae/20221120/كل-الأعين-على-قطر-بطولة-كأس-العالم-لكرة-القدم-تنطلق-مساء-اليوم-1070352648.html
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رياضة, بطولة كأس العالم 2022, مباريات
رياضة, بطولة كأس العالم 2022, مباريات

أحداث غريبة في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم

12:01 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevرجال يمشون أمام نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكرة القدم خارج استاد أحمد بن علي في الريان في 12 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
رجال يمشون أمام نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكرة القدم خارج استاد أحمد بن علي في الريان في 12 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
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عرفت بطولة كأس العالم لكرة القدم منذ بدايتها سلسلة من الأحداث الغربية واللقطات الطريفة.
في بطولة كأس العالم في ألمانيا عام 1974، تعرض لاعبو منتخب الزائير إلى تهديدات بالقتل في حال فازت عليهم البرازيل بنتيجة 4-0 وذلك بعد هزيمتهم في المبارتين السابقتين.
وشاءت الصدف أن أحرز المنتخب البرازيلي 3 أهداف بالفعل، ولم يتبق سوى هدف وتتحقق التهديدات سالفة الذكر، وقبل نهاية المباراة تحصل البرازيليون على ركلة حرة، وفاجأ حينها مدافع الزائير جوزيف مويبو إيلونغا الجميع، وضرب الكرة بعيدا كي يمنع تسجيل الهدف الرابع.
وفي مونديال إسبانيا 1982، شهدت هذه النسخة، فضيحة مدوية تسببت في إقصاء منتخب الجزائر من الدور الأول، بعد تواطؤ من جانب ألمانيا والنمسا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة.
وخرج المنتخب الجزائري من الدورة ضحية هذه المؤامرة، حيث قدم مستويات متميزة في البطولة، وحقق نتائج استثنائية كان أبرزها الفوز على ألمانيا (2-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل الخسارة أمام النمسا 0-2، ثم الفوز ضد تشيلي 3-2.
ومنذ ذلك الحين، قرر الاتحاد الدولي "فيفا"، إقامة مباريات الجولة الأخيرة من كل مجموعة في توقيت واحد.
فتاة تقف أمام تميمة قطر 2022 لعيب في لوسيل في 11 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
كل الأعين على قطر... بطولة كأس العالم لكرة القدم تنطلق مساء اليوم
07:33 GMT
وفي مونديال 1994، أحرز قائد المنتخب الكولومبي أندريس إسكوبار هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في مباراته أمام الولايات المتحدة في مونديال 1994، تسبب ذلك الهدف في إقصاء المنتخب الكولومبي خلال دور المجموعات.
وعاد إسكوبار إلى بلده وأثناء تجوله في مدينة ميدلين الكولومبية بعد 10 أيام من المباراة، أوقفه مجموعة من الرجال ساخرين من هدفه.
ورغم محاولات اللاعب إيضاح الأمر لهم إلا أن أحدهم أـطلق عليه النار ست مرات، وتبين لاحقا إن المسلح ومن معه كانوا قد خسروا أموالا طائلة في مراهنات على مباريات كولومبيا.
في مونديال روسيا 2018، رصدت وكالة تتبع الزلازل والبراكين المكسيكية هزات أرضية في مدينة مكسيكو سيتي، قالت الوكالة إنها تزامنت مع احتفالات المشجعين المكسيكيين التي زلزلت الأرض، بعد فوز منتخب المكسيك على نظيره الألماني في المباراة الافتتاحية لكأس العالم عام 2018 في روسيا بهدف مقابل لا شيء.
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