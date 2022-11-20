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https://sputnikarabic.ae/20221120/أردوغان-يأمر-بتنفيذ-العملية-في-العراق-وسوريا-بعد-قمة-العشرين-1070353866.html
أردوغان يأمر بتنفيذ العملية في العراق وسوريا بعد قمة العشرين
أردوغان يأمر بتنفيذ العملية في العراق وسوريا بعد قمة العشرين
أفادت قناة "تي آر تي" التلفزيونية، اليوم الأحد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ عملية جوية في العراق وسوريا لدى عودته من قمة مجموعة العشرين في بالي. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T08:46+0000
2022-11-20T08:46+0000
أخبار تركيا اليوم
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وعرضت القناة لقطات من الطائرة الرئاسية. تُظهر اللقطات كيف أبلغ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أردوغان بالوضع وسلمه وثيق، ووقع أردوغان الوثيقة.وكان قد أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن بلاده نفذت بنجاح ضربات جوية شمالي سوريا والعراق، حيث استهدفت أوكارًا "للإرهابيين".وقال أكار: "تم استكمال عملية مخلب السيف شمالي العراق وسوريا بنجاح"، في إشارة إلى الضربات الجوية التي شنتها أنقرة الليلة الماضية.وتابع أكار: "تم تدمير أوكار وملاجئ ومغارات وأنفاق ومستودعات للإرهابيين بنجاح كبير وتحقيق إصابات مباشرة"، مضيفًا "سنستمر في محاسبة الذين يستهدفون أمن بلادنا وشعبنا".
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

أردوغان يأمر بتنفيذ العملية في العراق وسوريا بعد قمة العشرين

08:46 GMT 20.11.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© Sputnik . POOL
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أفادت قناة "تي آر تي" التلفزيونية، اليوم الأحد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ عملية جوية في العراق وسوريا لدى عودته من قمة مجموعة العشرين في بالي.
وعرضت القناة لقطات من الطائرة الرئاسية. تُظهر اللقطات كيف أبلغ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أردوغان بالوضع وسلمه وثيق، ووقع أردوغان الوثيقة.
وكان قد أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن بلاده نفذت بنجاح ضربات جوية شمالي سوريا والعراق، حيث استهدفت أوكارًا "للإرهابيين".

وقال أكار: "تم استكمال عملية مخلب السيف شمالي العراق وسوريا بنجاح"، في إشارة إلى الضربات الجوية التي شنتها أنقرة الليلة الماضية.

وتابع أكار: "تم تدمير أوكار وملاجئ ومغارات وأنفاق ومستودعات للإرهابيين بنجاح كبير وتحقيق إصابات مباشرة"، مضيفًا "سنستمر في محاسبة الذين يستهدفون أمن بلادنا وشعبنا".
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