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https://sputnikarabic.ae/20221120/أمير-قطر-في-افتتاح-كأس-العالم-2022-سنتابع-ومعنا-العالم-هذا-المهرجان-الكروي-الكبير-للتواصل-الحضاري-1070360849.html
أمير قطر في افتتاح كأس العالم 2022: سنتابع ومعنا العالم هذا المهرجان الكروي الكبير للتواصل الحضاري
أمير قطر في افتتاح كأس العالم 2022: سنتابع ومعنا العالم هذا المهرجان الكروي الكبير للتواصل الحضاري
أعطى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأحد، إشارة افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T15:44+0000
2022-11-20T15:44+0000
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
بطولة كأس العالم 2022
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وقال أمير دولة قطر، خلال افتتاح كأس العالم، "عملنا ومعنا كثيرون واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء"، مضيفا: "سنتابع ومعنا العالم هذا المهرجان الكروي الكبير للتواصل الحضاري".وتابع الشيخ تميم: "ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم، ولتكن أياما ملهمة بالخير والأمل وأهلا وسهلا بالعالم في دوحة الجميع".وشهد استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم.وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى ولي عهد الكويت.كما حضر إلى الدوحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.
https://sputnikarabic.ae/20221120/بينهم-السيسي-وأردوغان-ومحمد-بن-سلمان-رؤساء-وقادة-دول-يشاركون-في-افتتاح-المونديال-1070358757.html
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أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , بطولة كأس العالم 2022
أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , بطولة كأس العالم 2022

أمير قطر في افتتاح كأس العالم 2022: سنتابع ومعنا العالم هذا المهرجان الكروي الكبير للتواصل الحضاري

15:44 GMT 20.11.2022
© AP Photo / Manu Fernandezأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعطي إشارة افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعطي إشارة افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
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أعطى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأحد، إشارة افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022.
وقال أمير دولة قطر، خلال افتتاح كأس العالم، "عملنا ومعنا كثيرون واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء"، مضيفا: "سنتابع ومعنا العالم هذا المهرجان الكروي الكبير للتواصل الحضاري".
وتابع الشيخ تميم: "ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم، ولتكن أياما ملهمة بالخير والأمل وأهلا وسهلا بالعالم في دوحة الجميع".
استاد البيت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
بينهم السيسي وأردوغان ومحمد بن سلمان... رؤساء وقادة دول يشاركون في افتتاح المونديال
14:49 GMT
وشهد استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم.
وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى ولي عهد الكويت.
كما حضر إلى الدوحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.
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