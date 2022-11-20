إسرائيل تشكر أذربيجان على حرصها لتعزيز التعاون الدفاعي معها
توجهت إسرائيل بالشكر لأذربيجان لحرصها على تعزيز التعاون الدفاعي بين الجانبين، وذلك بعد قرار باكو فتح سفارة في إسرائيل.
وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في الحكومة المنتهية ولايتها، بيني غانتس، على تويتر اليوم الأحد، "تحدثت هذا الصباح مع صديقي، وزير الدفاع الأذربيجاني، العقيد الجنرال ذاكر حسنوف وشكرته بالنيابة عن مؤسسة الدفاع الإسرائيلية على القرار الهام الذي اتخذه البرلمان الأذربيجاني بفتح سفارة في إسرائيل".
I also thanked him for his partnership and commitment to fostering defense relations between Israel and Azerbaijan over the years. This reflects the deep friendship between our countries, which I am certain will develop further and make a positive impact on the region.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) November 20, 2022
وتابع، كما شكرته على شراكته والتزامه بتعزيز العلاقات الدفاعية بين إسرائيل وأذربيجان على مر السنين.
وأضاف "هذا يعكس الصداقة العميقة بين بلدينا، والتي أنا على يقين من أنها سوف تتطور أكثر وستكون لها تأثير إيجابي على المنطقة".
ويوم الجمعة الماضي، صادق البرلمان الأذربيجاني على اقتراح لافتتاح سفارة في إسرائيل.
والشهر الماضي، قام غانتس بزيارة رسمية إلى أذربيجان، حيث التقى بنظيره الأذربيجاني، ذاكر حسنوف، ورئيس البلاد إلهام علييف.
وتناولت الزيارة قضايا بالأمن والسياسات، بهدف تعزيز التعاون الدفاعي.
ويوم الجمعة الماضي، صادق البرلمان الأذربيجاني على اقتراح لافتتاح سفارة في إسرائيل.
والشهر الماضي، قام غانتس بزيارة رسمية إلى أذربيجان، حيث التقى بنظيره الأذربيجاني، ذاكر حسنوف، ورئيس البلاد إلهام علييف.
وتناولت الزيارة قضايا بالأمن والسياسات، بهدف تعزيز التعاون الدفاعي.