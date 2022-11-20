https://sputnikarabic.ae/20221120/إصابة-8-عناصر-من-الشرطة-التركية-إثر-قصف-صاروخي-على-معبر-حدودي-مع-سوريا-1070361158.html
إصابة 8 عناصر من الشرطة التركية إثر قصف صاروخي على معبر حدودي مع سوريا
إصابة 8 عناصر من الشرطة التركية إثر قصف صاروخي على معبر حدودي مع سوريا
أعلنت وزارة الداخلية التركية، مساء اليوم الأحد، إصابة 8 عناصر شرطة إثر قصف صاروخي على مقر للقوات الخاصة في معبر حدودي مع سوريا. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T16:05+0000
2022-11-20T16:05+0000
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وقالت الوزارة في بيان: "أصيب 8 عناصر من الشرطة، إثر إطلاق صواريخ على مقر القوات الخاصة في معبر أونغو بينار الحدودي بمدينة كيليس".وقالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، إن القذائف الصاروخية أطلقت من قبل ميليشيات تنظيم "واي بي جي" (قوات سوريا الديمقراطية) التابعة لحزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا) والمتمركزة شمالي سوريا.وأضافت أنه عقب سقوط القذيفة توجهت قوات الأمن وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير 89 موقعا وتحييد عدد كبير من المسلحين بينهم قيادات في حزب العمال الكردستاني في عملية "المخلب السيف" الجوية شمالي سوريا والعراق.وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه خلال العملية الجوية التي نفذها الجيش التركي ليل الأحد في شمال العراق وسوريا، دمرت مقار وملاجئ ومخازن وقواعد الإرهابيين.وأضاف: "تم تدمير ملاجئ وكهوف وأنفاق ومخازن الإرهابيين بنجاح. ونفذت ضربات دقيقة على ما يسمى مقر منظمة إرهابية"، وتابع: "سنستمر في محاسبة الذين يستهدفون أمن بلادنا وشعبنا".من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، إن عمليات بلاده في سوريا والعراق ستستمر، وذلك بعد وقوع انفجار دام في إسطنبول في مطلع الأسبوع.وأضاف أوغلو في تصريحات خاصة لـ"العربية": "ستستمر ضربات قواتنا وعملياتنا الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات ضد قيادات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شرق سوريا وشمال العراق".
https://sputnikarabic.ae/20221120/وزير-الدفاع-التركي-العملية-الجوية-شمالي-العراق-وسوريا-تمت-بنجاح-وتم-تدمير-أوكار-الإرهابيين-1070351395.html
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أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني
إصابة 8 عناصر من الشرطة التركية إثر قصف صاروخي على معبر حدودي مع سوريا
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أعلنت وزارة الداخلية التركية، مساء اليوم الأحد، إصابة 8 عناصر شرطة إثر قصف صاروخي على مقر للقوات الخاصة في معبر حدودي مع سوريا.
وقالت الوزارة في بيان: "أصيب 8 عناصر من الشرطة، إثر إطلاق صواريخ على مقر القوات الخاصة في معبر أونغو بينار الحدودي بمدينة كيليس".
وقالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، إن القذائف الصاروخية أطلقت من قبل ميليشيات
تنظيم "واي بي جي" (قوات سوريا الديمقراطية) التابعة لحزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا) والمتمركزة شمالي سوريا.
وأضافت أنه عقب سقوط القذيفة توجهت قوات الأمن وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير 89 موقعا وتحييد عدد كبير من المسلحين بينهم قيادات في حزب العمال الكردستاني في عملية "المخلب السيف" الجوية شمالي سوريا والعراق.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
، إنه خلال العملية الجوية التي نفذها الجيش التركي ليل الأحد في شمال العراق وسوريا، دمرت مقار وملاجئ ومخازن وقواعد الإرهابيين.
وأضاف: "تم تدمير ملاجئ وكهوف وأنفاق ومخازن الإرهابيين بنجاح. ونفذت ضربات دقيقة على ما يسمى مقر منظمة إرهابية"، وتابع: "سنستمر في محاسبة الذين يستهدفون أمن بلادنا وشعبنا".
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، إن عمليات بلاده في سوريا والعراق ستستمر، وذلك بعد وقوع انفجار دام في إسطنبول في مطلع الأسبوع.
وأضاف أوغلو في تصريحات خاصة لـ"العربية": "ستستمر ضربات قواتنا وعملياتنا الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات ضد قيادات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شرق سوريا وشمال العراق".