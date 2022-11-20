عربي
https://sputnikarabic.ae/20221120/إعلام-بولندا-قد-ترسل-قوات-إلى-أوكرانيا-تحت-ضغط-أمريكي-1070350577.html
إعلام: بولندا قد ترسل قوات إلى أوكرانيا تحت ضغط أمريكي
إعلام: بولندا قد ترسل قوات إلى أوكرانيا تحت ضغط أمريكي
يمكن الولايات المتحدة إجبار بولندا على إرسال جيشها إلى أراضي أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة غازيتا ويبورزا. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T05:34+0000
2022-11-20T05:34+0000
أخبار أوكرانيا
بولندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1069902498_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_61153fa4ba9d8ede9d83c763cc09dbf5.jpg
وفقًا الخبير السياسي ليسزيك سيكولسكي، فإن مثل هذا السيناريو ممكن إذا زاد ضعف موقف كييف. وحث الخبير الشعب البولندي على أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانوا مستعدين لذلك وما إذا كانوا يريدون أن يشاركوا في نزاع مسلح.قال سيكولسكي: "إذا ضعفت أوكرانيا، فإن الأمريكيين سيضغطون على الحكومة البولندية لتزويد كييف بمساعدة مباشرة".وأكد الخبير السياسي أن السلطات البولندية بدأت في الاستعداد للأعمال القتالية. ووفقا له، فإن العديد من القوانين التشريعية المعتمدة في البلاد تدل على ذلك. وأشار على وجه الخصوص إلى قانون "الدفاع عن الوطن"، الذي يعيد الخدمة العسكرية.
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1069902498_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7e219229d944637a83f0ffc785a05f77.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, بولندا
أخبار أوكرانيا, بولندا

إعلام: بولندا قد ترسل قوات إلى أوكرانيا تحت ضغط أمريكي

05:34 GMT 20.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يمكن الولايات المتحدة إجبار بولندا على إرسال جيشها إلى أراضي أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة غازيتا ويبورزا.
وفقًا الخبير السياسي ليسزيك سيكولسكي، فإن مثل هذا السيناريو ممكن إذا زاد ضعف موقف كييف. وحث الخبير الشعب البولندي على أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانوا مستعدين لذلك وما إذا كانوا يريدون أن يشاركوا في نزاع مسلح.
قال سيكولسكي: "إذا ضعفت أوكرانيا، فإن الأمريكيين سيضغطون على الحكومة البولندية لتزويد كييف بمساعدة مباشرة".
وأكد الخبير السياسي أن السلطات البولندية بدأت في الاستعداد للأعمال القتالية. ووفقا له، فإن العديد من القوانين التشريعية المعتمدة في البلاد تدل على ذلك. وأشار على وجه الخصوص إلى قانون "الدفاع عن الوطن"، الذي يعيد الخدمة العسكرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала