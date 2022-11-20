https://sputnikarabic.ae/20221120/إعلام-بولندا-قد-ترسل-قوات-إلى-أوكرانيا-تحت-ضغط-أمريكي-1070350577.html
إعلام: بولندا قد ترسل قوات إلى أوكرانيا تحت ضغط أمريكي
إعلام: بولندا قد ترسل قوات إلى أوكرانيا تحت ضغط أمريكي
يمكن الولايات المتحدة إجبار بولندا على إرسال جيشها إلى أراضي أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة غازيتا ويبورزا. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T05:34+0000
2022-11-20T05:34+0000
2022-11-20T05:34+0000
أخبار أوكرانيا
بولندا
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وفقًا الخبير السياسي ليسزيك سيكولسكي، فإن مثل هذا السيناريو ممكن إذا زاد ضعف موقف كييف. وحث الخبير الشعب البولندي على أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانوا مستعدين لذلك وما إذا كانوا يريدون أن يشاركوا في نزاع مسلح.قال سيكولسكي: "إذا ضعفت أوكرانيا، فإن الأمريكيين سيضغطون على الحكومة البولندية لتزويد كييف بمساعدة مباشرة".وأكد الخبير السياسي أن السلطات البولندية بدأت في الاستعداد للأعمال القتالية. ووفقا له، فإن العديد من القوانين التشريعية المعتمدة في البلاد تدل على ذلك. وأشار على وجه الخصوص إلى قانون "الدفاع عن الوطن"، الذي يعيد الخدمة العسكرية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, بولندا
إعلام: بولندا قد ترسل قوات إلى أوكرانيا تحت ضغط أمريكي
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يمكن الولايات المتحدة إجبار بولندا على إرسال جيشها إلى أراضي أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة غازيتا ويبورزا.
وفقًا الخبير السياسي ليسزيك سيكولسكي، فإن مثل هذا السيناريو ممكن إذا زاد ضعف موقف كييف. وحث الخبير الشعب البولندي على أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانوا مستعدين لذلك وما إذا كانوا يريدون أن يشاركوا في نزاع مسلح.
قال سيكولسكي: "إذا ضعفت أوكرانيا، فإن الأمريكيين سيضغطون على الحكومة البولندية لتزويد كييف بمساعدة مباشرة".
وأكد الخبير السياسي أن السلطات البولندية بدأت في الاستعداد للأعمال القتالية. ووفقا له، فإن العديد من القوانين التشريعية المعتمدة في البلاد تدل على ذلك. وأشار على وجه الخصوص إلى قانون "الدفاع عن الوطن"، الذي يعيد الخدمة العسكرية.