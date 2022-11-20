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https://sputnikarabic.ae/20221120/إعلام-تركيا-تقصف-كوباني-مجددا-1070371006.html
إعلام: تركيا تقصف كوباني مجددا
إعلام: تركيا تقصف كوباني مجددا
نفذت تركيا مرة أخرى هجوما جويا على مدينة كوباني في شمال سوريا، التي تسيطر عليها مسلحو تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الفرات... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T23:02+0000
2022-11-20T23:02+0000
قسد
أخبار تركيا اليوم
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وقال المتحدث باسم "قسد"، فرهاد الشامي، إن طائرات تركية تهاجم مدينة كوباني.وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية نقلا عن وزارة الدفاع التركية، أن عملية جوية ضد وحدات حماية الشعب، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، (وكلاهما مصنف من قبل أنقرة كمنظمتين إرهابيتين)، يجري تنفيذها في شمال سوريا وشمال العراق.في الوقت ذاته، قالت مكافحة الإرهاب الكردستانية، الأحد، إن القوات الجوية التركية نفذت أكثر من 25 هجوما على مواقع الجماعات الكردية المسلحة في كردستان العراق وشمال سوريا وقضت على 32 من مقاتلي وحدات حماية الشعب.قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، إن أحدث الضربات الجوية التركية في شمال سوريا والعراق دمرت قواعد لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.ووفقا لوزارة الدفاع التركية، فإن العملية الجوية التي استهدفت وحدات حماية الشعب نفذت وفقا للحق في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد قال إن هناك شكوكا في أن الأوامر بالهجوم الإرهابي الدامي الذي وقع في وسط إسطنبول يوم الأحد الماضي، جاءت من مدينة كوباني الحدودية السورية.
https://sputnikarabic.ae/20221119/قوات-سوريا-الديمقراطية-الطيران-التركي-يستهدف-مدينة-كوباني--1070348539.html
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قسد, أخبار تركيا اليوم
قسد, أخبار تركيا اليوم

إعلام: تركيا تقصف كوباني مجددا

23:02 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANصورة أرشيفية.. قصف تركي للأكراد على الأراضي السورية 2019
صورة أرشيفية.. قصف تركي للأكراد على الأراضي السورية 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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نفذت تركيا مرة أخرى هجوما جويا على مدينة كوباني في شمال سوريا، التي تسيطر عليها مسلحو تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الفرات الكردية.
وقال المتحدث باسم "قسد"، فرهاد الشامي، إن طائرات تركية تهاجم مدينة كوباني.
وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية نقلا عن وزارة الدفاع التركية، أن عملية جوية ضد وحدات حماية الشعب، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، (وكلاهما مصنف من قبل أنقرة كمنظمتين إرهابيتين)، يجري تنفيذها في شمال سوريا وشمال العراق.
في الوقت ذاته، قالت مكافحة الإرهاب الكردستانية، الأحد، إن القوات الجوية التركية نفذت أكثر من 25 هجوما على مواقع الجماعات الكردية المسلحة في كردستان العراق وشمال سوريا وقضت على 32 من مقاتلي وحدات حماية الشعب.
صورة أرشيفية.. الطيران الحربي التركي يهاجم أهدافا في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
تركيا تهاجم كوباني في سوريا وتقول: "حان وقت الحساب"
أمس, 22:52 GMT
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، إن أحدث الضربات الجوية التركية في شمال سوريا والعراق دمرت قواعد لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.
ووفقا لوزارة الدفاع التركية، فإن العملية الجوية التي استهدفت وحدات حماية الشعب نفذت وفقا للحق في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد قال إن هناك شكوكا في أن الأوامر بالهجوم الإرهابي الدامي الذي وقع في وسط إسطنبول يوم الأحد الماضي، جاءت من مدينة كوباني الحدودية السورية.
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