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https://sputnikarabic.ae/20221120/إعلام-قمة-ثلاثية-بين-قادة-مصر-وتركيا-وقطر-على-هامش-افتتاح-كأس-العالم-1070361621.html
إعلام: قمة ثلاثية بين قادة مصر وتركيا وقطر على هامش افتتاح كأس العالم
إعلام: قمة ثلاثية بين قادة مصر وتركيا وقطر على هامش افتتاح كأس العالم
أعلنت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الأحد، عن "قمة ثلاثية بين قادة مصر وتركيا وقطر على هامش افتتاح كأس العالم 2022. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T16:19+0000
2022-11-20T16:20+0000
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وأفادت قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية، بأن "هناك قمة ثلاثية تعقد الآن بين قادة مصر وتركيا وقطر على هامش افتتاح كأس العالم بقطر".وكان الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، شهد مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وظهر بجوارهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.وشهد استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم.وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى ولي عهد الكويت.كما حضر إلى الدوحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.
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أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم, قطر, بطولة كأس العالم 2022
أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم, قطر, بطولة كأس العالم 2022

إعلام: قمة ثلاثية بين قادة مصر وتركيا وقطر على هامش افتتاح كأس العالم

16:19 GMT 20.11.2022 (تم التحديث: 16:20 GMT 20.11.2022)
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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أعلنت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الأحد، عن "قمة ثلاثية بين قادة مصر وتركيا وقطر على هامش افتتاح كأس العالم 2022.
وأفادت قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية، بأن "هناك قمة ثلاثية تعقد الآن بين قادة مصر وتركيا وقطر على هامش افتتاح كأس العالم بقطر".
وكان الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، شهد مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وظهر بجوارهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.
وشهد استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم.
وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى ولي عهد الكويت.
كما حضر إلى الدوحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.
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