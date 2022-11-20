إعلام: قمة ثلاثية بين قادة مصر وتركيا وقطر على هامش افتتاح كأس العالم
16:19 GMT 20.11.2022 (تم التحديث: 16:20 GMT 20.11.2022)
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AFP 2022 / FETHI BELAID
أعلنت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الأحد، عن "قمة ثلاثية بين قادة مصر وتركيا وقطر على هامش افتتاح كأس العالم 2022.
وأفادت قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية، بأن "هناك قمة ثلاثية تعقد الآن بين قادة مصر وتركيا وقطر على هامش افتتاح كأس العالم بقطر".
#عاجل | أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بالدوحة أن قمة ثلاثية تعقد الآن بين قادة #مصر و #تركيا و #قطر على هامش افتتاح كأس العالم بقطر#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/brChotRhZi— AlQahera News (@Alqaheranewstv) November 20, 2022
وكان الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، شهد مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وظهر بجوارهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.
#عاجل| أفاد مراسل القاهرة الإخبارية فى #الدوحة أن قمة مصرية تركية تجرى الآن على هامش افتتاح كأس العالم فى قطر بين الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي ونظيره التركي رجب طيب #أردوغان#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/yiKkwyJwy8— AlQahera News (@Alqaheranewstv) November 20, 2022
وشهد استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم.
وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى ولي عهد الكويت.
كما حضر إلى الدوحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.