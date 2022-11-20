https://sputnikarabic.ae/20221120/إيران-تعتبر-قرار-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-ذا-أهداف-سياسية-وتقول-إنها-لن-تستسلم-للضغوط-أبدا-1070366871.html

إيران تعتبر قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذا أهداف سياسية وتقول إنها لن تستسلم للضغوط أبدا

إيران تعتبر قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذا أهداف سياسية وتقول إنها لن تستسلم للضغوط أبدا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن طهران بدأت اليوم تنفيذ عدة إجراءات في محطتي نطنز وفوردو للتخصيب، بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رداً... 20.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-20T19:15+0000

2022-11-20T19:15+0000

2022-11-20T19:15+0000

أخبار إيران

إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "تقديم الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث القرار إلى الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان لأهداف سياسية ولزيادة الضغوط على إيران"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف كنعاني: أن "هذا القرار صدر في حين كان لإيران البرنامج النووي السلمي الأكثر شفافية مقارنة بالمنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة في كل أنحاء العالم، والأكبر من حيث كمية عمليات التفتيش والتحقق"، مؤكدا أن بلاده "سبق وأن حذرت الأطراف الغربية من عواقب هذا الإجراء غير المنطقي والمدمّر".وتابع: "للأسف بات استخدام المنظمات الدولية كأداة ضد الدول المستقلة.. المعيار في السياسة الخارجية الغربية".وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "إيران الإسلامية لن تستسلم للضغوط أبداً"، مشدداً على أن "إيران ستواصل برنامجها النووي السلمي وفقاً لاحتياجات البلاد ووفقاً لحقوقها والتزاماتها بموجب القانون والمعاهدات الدولية التي تعد إيران طرف فيها".وأكد كنعاني، في ختام البيان، أن" الجمهورية الإسلامية ما زالت مستعدة للرد بشكل مناسب على تصرفات الأطراف الغربية، وفي إطار حقوقها القطعية، متى ما عادت تلك الأطراف إلى التزاماتها، وأوقفت الإجراءات السياسية".وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قرارا، الخميس الماضي، يطالب إيران بأن تشرح للوكالة الدولية الأماكن التي اكتشفت فيها آثار يورانيوم مخصب.وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بيانا مشتركا يوم الجمعة الماضية، وطالبت طهران بتنفيذ قرار الوكالة الدولية "دون تأخير".من جانبه، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن إصدار قرارات متعددة ضد إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يؤدي إلى تعطيل تقدم البرامج النووية في بلاده.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال كلمة له بإحدى الفعاليات في محافظة أصفهان وسط إيران، اليوم الأحد. وأضاف إسلامي أن "قرار الوكالة الدولية ضد إيران هو إجراء غير بناء لممارسة أقصى قدر من الضغط".وأشار إلى أن "هذا القرار لن يساعد الأطراف الأخرى على حل القضايا القائمة"، معتبرا أن "مثل هذه الضغوط لن تنتهي"، لافتا إلى أن قرار الوكالة سيقابله رد قوي من إيران.

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أخبار إيران, إيران, الاتفاق النووي الإيراني