https://sputnikarabic.ae/20221120/إيران-قرارات-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لن-تعطل-برامجنا-النووية-1070353438.html
إيران: قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تعطل برامجنا النووية
إيران: قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تعطل برامجنا النووية
قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن إصدار قرارات متعددة ضد إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يؤدي إلى تعطيل تقدم البرامج النووية... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T08:34+0000
2022-11-20T08:34+0000
2022-11-20T08:34+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1054546000_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_0b28d7ed0856e2927ccc78cb58e57f99.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال كلمة له بإحدى الفعاليات في محافظة أصفهان وسط إيران، اليوم الأحد.وأضاف إسلامي أن "قرار الوكالة الدولية ضد إيران هو إجراء غير بناء لممارسة أقصى قدر من الضغط".وأشار إلى أن "هذا القرار لن يساعد الأطراف الأخرى على حل القضايا القائمة".واعتبر إسلامي أن "مثل هذه الضغوط لن تنتهي"، لافتا إلى أن قرار الوكالة سيقابله رد قوي من إيران.وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قرارا، الخميس الماضي، يطالب إيران بأن تشرح للوكالة الدولية الأماكن التي اكتشفت فيها آثار يورانيوم مخصب.وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بيانا مشتركا يوم الجمعة، وطالبت طهران بتنفيذ قرار الوكالة الدولية "دون تأخير".
https://sputnikarabic.ae/20221117/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تتبنى-موقفا-غربيا-ينتقد-إيران-1070282856.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1054546000_62:0:1022:720_1920x0_80_0_0_bbe6cd92ede36a922d64b0f96ee5261e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران: قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تعطل برامجنا النووية
تابعنا عبر
قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن إصدار قرارات متعددة ضد إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يؤدي إلى تعطيل تقدم البرامج النووية في بلاده.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال كلمة له بإحدى الفعاليات في محافظة أصفهان وسط إيران، اليوم الأحد.
وأضاف إسلامي أن "قرار الوكالة الدولية
ضد إيران هو إجراء غير بناء لممارسة أقصى قدر من الضغط".
وأشار إلى أن "هذا القرار لن يساعد الأطراف الأخرى على حل القضايا القائمة".
واعتبر إسلامي أن "مثل هذه الضغوط لن تنتهي"، لافتا إلى أن قرار الوكالة سيقابله رد قوي من إيران.
كما أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن "إصدار قرارات متعددة ضد إيران لن يؤدي إلى تعطيل تقدم البرامج النووية".
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قرارا، الخميس الماضي، يطالب إيران
بأن تشرح للوكالة الدولية الأماكن التي اكتشفت فيها آثار يورانيوم مخصب.
وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا
بيانا مشتركا يوم الجمعة، وطالبت طهران بتنفيذ قرار الوكالة الدولية "دون تأخير".