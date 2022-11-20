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https://sputnikarabic.ae/20221120/اختتام-أعمال-القمة-الفرنكفونية-في-تونس-وسعيد-يؤكد-ارتباط-بلاده-بمبادئ-الديمقراطية-والحرية-1070364960.html
اختتام أعمال القمة الفرنكفونية في تونس وسعيد يؤكد ارتباط بلاده بمبادئ الديمقراطية والحرية
اختتام أعمال القمة الفرنكفونية في تونس وسعيد يؤكد ارتباط بلاده بمبادئ الديمقراطية والحرية
اختتمت مساء اليوم الأحد، أعمال القمة الفرنكفونية التي انعقدت على مدى يومين بجزيرة جربة جنوب شرقي تونس، وضمت الدول الناطقة بالفرنسية. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T18:11+0000
2022-11-20T18:11+0000
أخبار تونس اليوم
إيمانويل ماكرون
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وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة له بختام القمة إن بلاده مرتبطة بشكل عميق "بالمبادئ المشتركة للديمقراطية والحرية والمواطنة".وأكد سعيد "التزام تونس بمبادئ الوحدة والتعاون على صعيد التحديات الدولية من أجل عالم موحّد"، على ما نقلت إذاعة "شمس إف إم" المحلية.وشدد على قناعته "بالتزام دول الفضاء الفرنكوفوني بمخرجات "إعلان جربة"، وترجمتها إلى إجراءات فعلية تستجيب لتطلعات الشعوب والشباب والنساء لمستقبل أفضل".كما أكد التزام تونس بـ"الإعلان المتعلق باللغة الفرنسية والتنويع اللغوي في الدول الأعضاء والإطار الاستراتيجي للفرنكوفونية من 2023 إلى غاية 2030 والقرار المتعلق بقبول عضوية دول جديدة في المنظمة أو تعديل عضويتها ومخرجات الموائد المستديرة".وقال إنه سيتم تقديم وثيقة مخرجات قمة الفرنكفونية في جربة غدا الاثنين على أقصى تقدير مع إمكانية تقديم الملاحظات بخصوصها لدى الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.وأمس السبت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن التحدي الحقيقي لقمة الفرانكفونية في تونس، هو استعادة "مكانة" اللغة الفرنسية.وأوصى الرئيس الفرنسي "في إطار تنفيذ مشروع استعادة مكانة اللغة الفرنسية، بالاهتمام بالتعليم والثقافة والرياضة وضرورة تعزيز شبكة تعليم الفرنسية عبر العالم، على غرار ماهو معمول به في تونس".وعلى مدى يومين استضافت جزيرة جربة بولاية قمة الفرانكفونية بمشاركة أكثر من 33 رئيس دولة وحكومة، و80 وفدا ممثلا لدول ومنظمات دولية وإقليمية.وتعول تونس، التي تعيش أزمة متشعبة على الصعيد السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، على هذا الملتقى لتعزيز جاذبيتها كموقع للاستثمارات الخارجية، وكسر عزلتها الخارجية التي عمقتها حالة الصخب السياسي التي تعيشها البلاد منذ فترة.
https://sputnikarabic.ae/20221119/ماكرون-من-تونس-التحدي-الحقيقي-لقمة-الفرانكفونية-هو-استعادة-مكانة-الفرنسية-1070335558.html
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أخبار تونس اليوم, إيمانويل ماكرون
أخبار تونس اليوم, إيمانويل ماكرون

اختتام أعمال القمة الفرنكفونية في تونس وسعيد يؤكد ارتباط بلاده بمبادئ الديمقراطية والحرية

18:11 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره التونسي، قيس سعيد، يتصافحان قبل اجتماع ثنائي بينهما خلال قمة البلدان الفرنكوفونية الـ18 في جربة، تونس، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره التونسي، قيس سعيد، يتصافحان قبل اجتماع ثنائي بينهما خلال قمة البلدان الفرنكوفونية الـ18 في جربة، تونس، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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اختتمت مساء اليوم الأحد، أعمال القمة الفرنكفونية التي انعقدت على مدى يومين بجزيرة جربة جنوب شرقي تونس، وضمت الدول الناطقة بالفرنسية.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة له بختام القمة إن بلاده مرتبطة بشكل عميق "بالمبادئ المشتركة للديمقراطية والحرية والمواطنة".
وأكد سعيد "التزام تونس بمبادئ الوحدة والتعاون على صعيد التحديات الدولية من أجل عالم موحّد"، على ما نقلت إذاعة "شمس إف إم" المحلية.
وشدد على قناعته "بالتزام دول الفضاء الفرنكوفوني بمخرجات "إعلان جربة"، وترجمتها إلى إجراءات فعلية تستجيب لتطلعات الشعوب والشباب والنساء لمستقبل أفضل".
كما أكد التزام تونس بـ"الإعلان المتعلق باللغة الفرنسية والتنويع اللغوي في الدول الأعضاء والإطار الاستراتيجي للفرنكوفونية من 2023 إلى غاية 2030 والقرار المتعلق بقبول عضوية دول جديدة في المنظمة أو تعديل عضويتها ومخرجات الموائد المستديرة".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
ماكرون من تونس: التحدي الحقيقي لقمة الفرانكفونية هو استعادة "مكانة الفرنسية"
أمس, 17:24 GMT
وقال إنه سيتم تقديم وثيقة مخرجات قمة الفرنكفونية في جربة غدا الاثنين على أقصى تقدير مع إمكانية تقديم الملاحظات بخصوصها لدى الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
وأمس السبت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن التحدي الحقيقي لقمة الفرانكفونية في تونس، هو استعادة "مكانة" اللغة الفرنسية.
وأوصى الرئيس الفرنسي "في إطار تنفيذ مشروع استعادة مكانة اللغة الفرنسية، بالاهتمام بالتعليم والثقافة والرياضة وضرورة تعزيز شبكة تعليم الفرنسية عبر العالم، على غرار ماهو معمول به في تونس".
وعلى مدى يومين استضافت جزيرة جربة بولاية قمة الفرانكفونية بمشاركة أكثر من 33 رئيس دولة وحكومة، و80 وفدا ممثلا لدول ومنظمات دولية وإقليمية.
وتعول تونس، التي تعيش أزمة متشعبة على الصعيد السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، على هذا الملتقى لتعزيز جاذبيتها كموقع للاستثمارات الخارجية، وكسر عزلتها الخارجية التي عمقتها حالة الصخب السياسي التي تعيشها البلاد منذ فترة.
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